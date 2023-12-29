Epic Games normalde 115 TL olan oyunu ücretsiz veriyor

Yayınlanma: 29.12.2023 - 20:49

Güncelleme: 29.12.2023 - 20:49

Epic Games, bu yılın son ayına özel bir kampanya yaptı ve bu ayın sonuna kadar her gün yeni bir oyun vermeye devam ediyor. Bu kapsamda daha önce Fallout 3: Game of the Year Edition ve Ghostwire: Tokyo'nun yanı sıra Outer Worlds: Spacer's Choice Edition'ı ücretsiz olarak veren Epic, 30 Aralık saat 19.00'a kadar normalde Epic'te 115 TL olan Snakebird Complete'i ücretsiz olarak sunuyor.

EPIC GAMES OCAK AYINA KADAR HER GÜNE YENİ BİR OYUN VERİYOR

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz kalan Snakebird Complete'i bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.

Bulmaca kategorisinde yer alan macera oyunu tek oyunculu olarak sunuluyor. Snakebird Complete, popüler Snakebird ve Snakebird Primer'ı bir araya getirerek eksiksiz Snakebird deneyimini tek ve kapsamlı bir pakette sunan bir bulmaca çözme macerası.