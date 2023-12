Epic Games'in ücretsiz verdiği yeni oyun belli oldu

Yayınlanma: 27.12.2023 - 11:37

Güncelleme: 27.12.2023 - 11:37

Epic Games, bu yılın son ayına özel bir kampanya yaptı ve bu ayın sonuna kadar her gün yeni bir oyun vermeye devam ediyor. Bu kapsamda daha önce Fallout 3: Game of the Year Edition ve Ghostwire: Tokyo'nun yanı sıra Outer Worlds: Spacer's Choice Edition'ı ücretsiz olarak veren Epic, 27 Aralık saat 19.00'a kadar normalde Epic'te 19 TL ancak Steam'de 439 TL olan Human Resource Machine'ı ücretsiz olarak sunuyor.

EPIC GAMES HER GÜNE YENİ BİR OYUN KAMPANYASINI SÜRDÜRÜYOR

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz kalan Human Resource Machine'ı bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.

Oyun 2015'te yayınlanan bulmaca çözme odaklı bir oyun. Oyunda, küçük bir ofiste çalışanları organize edecek ve gerçek hayatta olduğu gibi 'iyi bir çalışan' olmanız gerekecek.