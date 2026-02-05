Epic Games, yeni nesil Xbox'lara getirilebilir

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.02.2026 22:06:00
Haber Merkezi
Epic Games, Microsoft ile görüşmeler olumlu geçerse yeni gelecek Xbox'lara oyun marketini ekleyecek.

Epic Games, oyun mağazası farklı platformlardan da erişilebilir olmak istiyor. Bunun için çalışmaları yapan şirketten konuyla ilgili bir açıklama geldi. Epic Games Store'un başındaki isim Steve Allison, Windows Central'dan Jez Corden'e açıklama yaptı. Microsoft'un izin vermesi halinde Epic Games oyun mağazası yeni nesil Xbox'lara gelebilir. 

Allison, Microsoft ile iletişim halinde olduklarını belirtti. Eğer Microsoft, yeni nesil Xbox konsollarında başka oyun mağazalarını eklemeye karar verirse Epic Games Store da eklenecek.

Microsoft'un henüz alternatif mağazaları konsollarına eklemeyle ilgili bir açıklaması yok ancak bir süredir gündemde olan konunun Epic tarafından tekrar dile getirilmesi bu yönde bir adım atılabileceğinin sinyallerini veriyor.

