Epic Games'in ücretsiz verdiği oyun belli oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun belli oldu. Buna göre Floppy Knights, kısa süreliğine ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 14:08
Epic Games'in ücretsiz verdiği oyun belli oldu
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Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz oyunu Sunless Skies: Sovereign Edition oldu. 

EPIC GAMES YENİ BİR OYUNU DAHA ÜCRETSİZ OLARAK VERİYOR

Floppy Knights, normalde 279 TL'ye satılıyor. Epic, 18 Temmuz'a kadar bu oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Oyun 18 Temmuz saat 18.00'e kadar kütüphaneye eklenebilecek.

Bağımsız, kart oyunu, sıra temelli stratejiyi benimseyen oyunda kumanda desteği sunuluyor ve tek oyuncu olarak oynanabiliyor.


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