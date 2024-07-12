Epic Games'in ücretsiz verdiği oyun belli oldu

Yayınlanma: 12.07.2024 - 14:08

Güncelleme: 12.07.2024 - 14:08

Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz oyunu Sunless Skies: Sovereign Edition oldu.

EPIC GAMES YENİ BİR OYUNU DAHA ÜCRETSİZ OLARAK VERİYOR

Floppy Knights, normalde 279 TL'ye satılıyor. Epic, 18 Temmuz'a kadar bu oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Oyun 18 Temmuz saat 18.00'e kadar kütüphaneye eklenebilecek.

Bağımsız, kart oyunu, sıra temelli stratejiyi benimseyen oyunda kumanda desteği sunuluyor ve tek oyuncu olarak oynanabiliyor.