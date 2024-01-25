Epic Games'in 1 Şubat'a kadar ücretsiz olarak verdiği oyun

Yayınlanma: 25.01.2024 - 23:54

Güncelleme: 25.01.2024 - 23:54

Epic Games, her gün ücretsiz oyun verme sezonunu her hafta 1 ücretsiz oyun olacak şekilde güncellemişti. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz oyunu Infinifactory oldu. Oyun Epic'te normalde 189 TL'ye satılıyor.

Epic, 1 Şubat saat 19.00'a kadar Infinifactory'i ücretsiz olarak sunuyor.

EPIC HER HAFTA YENİ OYUN ÜCRETSİZ VERMEYE DEVAM EDİYOR

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz olan Infinifactory'i bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.

Bulmaca odaklı ve tek oyunculu olan Infinifactory, ilk çıkışını 2015'te yapmıştı.

Epic'te oyun için, ''Uzaylılar için ürünler üreten fabrikalar inşa edin ve bu süreçte ölmemeye çalışın.''açıklaması yer alıyor.