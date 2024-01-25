Epic Games'in 1 Şubat'a kadar ücretsiz olarak verdiği oyun
Epic Games, ücretsiz oyun verme geleneğini sürdürüyor. Yüzlerce oyunu ücretsiz veren platform bu sefer Infinifactory oyununu sunuyor.
Epic Games, her gün ücretsiz oyun verme sezonunu her hafta 1 ücretsiz oyun olacak şekilde güncellemişti. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz oyunu Infinifactory oldu. Oyun Epic'te normalde 189 TL'ye satılıyor.
Epic, 1 Şubat saat 19.00'a kadar Infinifactory'i ücretsiz olarak sunuyor.
EPIC HER HAFTA YENİ OYUN ÜCRETSİZ VERMEYE DEVAM EDİYOR
Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz olan Infinifactory'i bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.
Bulmaca odaklı ve tek oyunculu olan Infinifactory, ilk çıkışını 2015'te yapmıştı.
Epic'te oyun için, ''Uzaylılar için ürünler üreten fabrikalar inşa edin ve bu süreçte ölmemeye çalışın.''açıklaması yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’ya gol atan karar
- Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
- Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü
- Malatya'da korkutan deprem!
- Elif Şafak’tan intihal kararına yanıt geldi!
- Demir çelik devi üretimi durdurdu
- Bağımsız aday olduğunu açıkladı!
- Buket Aydın, Şahan Gökbakar ve eşini hedef aldı!
- Bakanlara emekli maaşı talimatı
- Silifke'de sürpriz hasat: Tanesi 2,5 liradan satılıyor