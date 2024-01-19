Epic Games'in 25 Ocak'a kadar ücretsiz verdiği oyun belli oldu

Epic Games, ücretsiz oyun verme geleneğini sürdürüyor. Yüzlerce oyunu ücretsiz veren platform bu sefer LOVE oyununu sunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 13:46
Epic Games'in 25 Ocak'a kadar ücretsiz verdiği oyun belli oldu
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Epic Games, her gün ücretsiz oyun verme sezonunu her hafta 1 ücretsiz oyun olacak şekilde güncelledi. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz oyunu LOVE oldu. Oyun Epic'te normalde 23 TL'ye satılıyor.

Epic, 25 Ocak saat 19.00'a kadar LOVE'ı ücretsiz olarak sunuyor.

EPIC HER HAFTA YENİ OYUN ÜCRETSİZ VERMEYE DEVAM EDİYOR

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz olan LOVE'ı bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.

LOVE platform oyunu ve tek oyunculu. Retro tasarımına eşlik eden yüksek zorluk seviyesiyle dikkat çeken oyun 16 farklı seviyeden oluşuyor. 


Epic Games Epic Games 25 Ocak 2024 LOVE

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