Epic Games'in bu hafta ücretsiz sunduğu oyunlar

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 10:52

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 10:53

Epic Games geçen ay yeni yıla girileceği için 15 gün boyunca her gün yeni oyun vermiş hatta bazı günler birden çok oyun vermişti. Oyunseverleri memnun eden bu stratejiyi devam ettiren Epic, bu hafta iki oyunu ücretsiz veriyor.

Her iki oyun da grafiklere takılmayan ancak hikaye ve oynanış dinamikleri tarafında daha fazla beklentileri olanlara sesleniyor.

HER İKİ OYUN DA ÜCRETSİZ OLDU

Oyunlardan ilki 2021 yılında çıkan normalde 30 TL'ye satılan Adios oluyor. Bu oyunda mafya hikayesi var ancak biraz daha farklı oyunun Epic'teki açıklaması ise şu şekilde:

"Adios, verilen çetrefilli bir karara bağlı kalmakla ilgili sinematik bir birinci şahıs oyunudur. Kansas'ta bir domuz yetiştiricisisin. Aylardan Ekim. Soğuk, ayaz sabahlar standart haline gelmiş ve sen artık mafyanın cesetlerden kurtulmak için domuzlarını kullanmasından rahatsız olduğuna karar verdin. Bir tetikçi olan eski dostun bir ceset daha teslim etmek üzere yardımcısıyla geldiğinde, onlara artık bu işe bulaşmak istemediğini söyleme cesaretini gösteriyorsun."

Normalde 25 TL olan ve 2022 yılında çıkış yapan Hell is Others bir diğer ücretsiz olan oyun. Oyun klasik hayatta kalma, rogue-lite ve nişancı türünde.

Her iki oyun da 2 Şubat 19.00'a kadar ücretsiz kalacak.