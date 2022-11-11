Epic Games'in ücretsiz verdiği iki yeni oyun belli oldu
Epic Games bu hafta yeni iki oyun hediye ediyor. Oyunseverler hesaplarına girip yapıp bu oyunları ücretsiz bir şekilde kütüphanelerine ekleyebiliyor.
Her hafta ücretsiz oyun veren Epic Games, bu süreci yıllardır sürdürüyor. Oyun oynamayı seven ancak fiyatları çok arttığı için satın alamayan oyunseverler için hazırlanan bu sistem, platfroma olan talebi de artırdı.
Epic Games'in hatırlayacağınız üzere bu süreci GTA 5 ile patlama yapmıştı. Sonrasında ücretsiz olarak oyunlar vermeye devam eden platform, daha standart oynanışlara sahip oyunları ücretsiz dağıtmaya başladı.
BU HAFTANIN ÜCRETSİZ SUNULAN İKİ OYUNU
Alba – A Wildlife Adventure ücretsiz olarak sahip olabileceğiniz oyunlardan biri. Oyunun açıklama kısmına baktığımızda ise şunlar yazıyor:
“Bir çocuk bile dünyayı değiştirebilir. Yaşadığı güzel adayı ve oradaki yaban hayatını korumak için çıktığı yolculukta Alba’ya eşlik et, tabii bu sırada bir devrimin fitilini de ateşleyebilirsin. Etraftaki çöpleri görmezden gelirsen, burası tamı tamına bir Akdeniz cenneti! Huzur dolu kumsallarından tut yükseklerden kasabaya doğru bakan tarihi kalesine kadar bütün bir ada keşfetmen için seni bekliyor. Ines ve tam bir kuş meraklısı olan büyükbaban ile birlikte, adayı kurtarma hareketini başlatacaksın. Kim bilir, belki sıra sonra dünyaya da gelir.”
Ücretsiz olarak oyunseverlere sunulan bir diğer oyun ise Shadow Tactics oldu. Bu oyunda şu şekilde açıklanıyor: “Shadow Tactics, Edo döneminde Japonya’da geçen zorlu bir taktiksel gizlilik oyunudur. Yeni bir Shogun, Japonya yönetimini ele geçiriyor ve yurt genelinde barış uyguluyor. O, komplo ve isyana karşı savaşında sabotaj, suikast ve casusluk gibi sıra dışı becerilere sahip beş uzman topluyor.''
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