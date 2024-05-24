Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games, ücretsiz oyun verme geleneğini sürdürüyor. Bu sefer Farming Simulator 22'yi ücretsiz veriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 13:26
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu
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Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz oyunu Farming Simulator 22 oldu. 

Farming Simulator 22 normalde 340 TL'ye satılıyor. Epic, 30 Mayıs saat 18.00'a kadar bu oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

EPIC HER HAFTA YENİ ÜCRETSİZ OYUNLAR VERMEYE DEVAM EDİYOR

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz olan Farming Simulator 22, bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.

Oyunun Epic açıklamasında şunlar yazıyor: 

''Günümüz çiftçilerinden biri ol ve Amerika ve Avrupa'daki üç farklı ortamda çiftliğini inşa ederken yaratıcı çözümler kullan. Farming Simulator 22 tarıma, hayvancılığa ve ormancılığa odaklanan envaiçeşit çiftçilik operasyonu sunarken şimdi de mevsim döngülerinin olduğu heyecanlı bir eklemeyle sizlerle!'' 


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