Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu

Yayınlanma: 24.05.2024 - 13:26

Güncelleme: 24.05.2024 - 13:26

Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz oyunu Farming Simulator 22 oldu.

Farming Simulator 22 normalde 340 TL'ye satılıyor. Epic, 30 Mayıs saat 18.00'a kadar bu oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

EPIC HER HAFTA YENİ ÜCRETSİZ OYUNLAR VERMEYE DEVAM EDİYOR

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz olan Farming Simulator 22, bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.

Oyunun Epic açıklamasında şunlar yazıyor: