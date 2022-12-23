Epic Games'in ücretsiz verdiği sekizinci oyun belli oldu

23 Aralık 2022 Cuma, 07:55

Epic Games yeni oyunlar vermeye devam ederken, sekizinci günün oyunları belli oldu. Normalde tek oyun veren Epic, Fallout özelinde üç oyunu ücretsiz hale getirdi. Toplamda 270 TL değerinde olan Fallout, Fallout 2 ve Fallout Tactics oyunlarını ücretsiz olarak sunuldu.

YENİ OYUNUN SİMGESİ FOTOĞRAFTA SAKLI

Kısa bir süre önce Epic Games'in vereceği tüm oyunların belli olduğu iddia edilmişti ancak bir önceki oyun bu listede yer almıyordu. Yani liste yedinci oyundan sonrasını tutturamamış durumda. Yine de Epic, bir sonraki günün gizemli oyunu için kapak görseline detaylar gizliyor.

Fallout serisinin kapak görselindeki detaylarda gizlenen radyoaktif simgeler, oyunu tahmin etmeyi kolaylaştırmıştı. Yeni gelecek gizemli oyunun kapak görselinde ise 'kaslı gövde' görünümü yer alıyor. Oyun 23 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz olarak satın alınabilecek.

Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game'in platformdaki açıklaması şu şekilde:

"CRPG türüne yeniden hayat veren klasik kıyamet sonrası rol yapma oyununu gün yüzüne çıkardın. Fallout S.P.E.C.I.A.L. sistemi sana çok farklı karakter türlerini, tüm kontrolün sende olduğu önemli kararları ve gelişmeleri sunuyor. Medeniyetin altın çağından kalan harabeleri keşfet. Mutantlar, çeteler ve robot düşmanlarla konuşarak, onlardan saklanarak veya onlara karşı koyarak ilerle. Doğru kararları vermezsen, sonun çorak topraklarda pes etmiş diğer kahramanlarla aynı olur."

