Epic Games'in ücretsiz verdiği oyun: LEGO Builder's Journey oldu

Epic Games'in başlattığı hediye oyun günleri kapsamında ücretsiz oyunlar dağıtılıyor. Yedinci ücretsiz oyun belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 01:31
Epic Games'in ücretsiz verdiği oyun: LEGO Builder's Journey oldu
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Epic Games yeni oyunlar vermeye devam ederken, yedinci günün oyunu belli oldu. Bu kapsamda normalde 33 TL olan LEGO Builder's Journey, ücretsiz hale geldi. Kısa bir süre önce Epic Games'in vereceği tüm oyunların belli olduğu iddia edilmişti ancak LEGO bu listede yer almıyordu. Yani liste yedinci oyunu tutturamamış durumda. Yine de Epic, bir sonraki günün gizemli oyunu için kapak görseline detaylar gizliyor.

GİZEMLİ OYUNUN NE OLDUĞU MERAK EDİLİYOR

LEGO oyunun kapak görselindeki detaylarda gizlenen 'LEGO' görünümü, oyunu tahmin etmeyi kolaylaştırmıştı. Yeni gelecek gizemli oyunun kapak görselinde ise radyoaktif simgeler yer alıyor. Yani bu durumda sekizinci oyun Fallout serisinden bir oyun olabilir.

LEGO Builder's Journey'e 22 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz olarak sahip olunacak.

Epic Games'in oyun hakkında eklediği açıklama ise şu şekilde:

"Kendini bir yandan LEGO parçalarının şairane dünyasına kaptırırken diğer yandan da serbest bulmaca çözme deneyimini yaşa. LEGO Builder's Journey, bazen talimatları izlememizi bazen de kuralları hiçe saymamızı isteyen, oynayanı içine çeken bir geometrik bulmaca oyunudur."


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