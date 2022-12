Epic Games'in ücretsiz vereceği oyunlar sızdırıldı

21 Aralık 2022 Çarşamba, 14:02

Epic Games'in 15 gün boyunca her gün ücretsiz yeni oyun verme kampanyasına yönelik yeni bir sızıntı yapıldı. 29 Aralık tarihine kadar her gün ücretsiz olarak verilecek oyunların listesini sızdıran YouTube kanalı Should You Play It?, Wolfenstein: The New Order'ın ücretsiz verilmesinin ardından yedinci ücretsiz oyunun Remnants of Naezith olacağına işaret etti.

PLATFORMUN VERECEĞİ OYUNLAR SIZDIRILDI

20 Aralık(dün ve bu akşam 19'a kadar) günü ücretsiz olarak sunulan altıncı oyunun ardından diğer günlerin oyunları da sızdırıldı. Listeye göre 21 Aralık'tan sonra ücretsiz olarak sunulacak oyunlar şu şekilde olacak:

21 Aralık-Remnants of Naezith

22 Aralık-Planet Coaster

23 Aralık-Hearts of Iron 4

24 Aralık-The Falcooner

25 Aralık-Hell Let Loose

26 Aralık-Fran Bow

27 Aralık-Kingdom Two Crowns

28 Aralık-Devil Daggers

29 Aralık Mass Effect Legendary Edition