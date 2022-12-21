Epic Games'in ücretsiz vereceği oyunlar sızdırıldı
Epic Games 29 Aralık tarihine kadar her gün ücretsiz oyun vermeye karar vermişti. Bu oyunlar her gün yeni belli olurken, tüm liste sızdırıldı.
Epic Games'in 15 gün boyunca her gün ücretsiz yeni oyun verme kampanyasına yönelik yeni bir sızıntı yapıldı. 29 Aralık tarihine kadar her gün ücretsiz olarak verilecek oyunların listesini sızdıran YouTube kanalı Should You Play It?, Wolfenstein: The New Order'ın ücretsiz verilmesinin ardından yedinci ücretsiz oyunun Remnants of Naezith olacağına işaret etti.
PLATFORMUN VERECEĞİ OYUNLAR SIZDIRILDI
20 Aralık(dün ve bu akşam 19'a kadar) günü ücretsiz olarak sunulan altıncı oyunun ardından diğer günlerin oyunları da sızdırıldı. Listeye göre 21 Aralık'tan sonra ücretsiz olarak sunulacak oyunlar şu şekilde olacak:
21 Aralık-Remnants of Naezith
22 Aralık-Planet Coaster
23 Aralık-Hearts of Iron 4
24 Aralık-The Falcooner
25 Aralık-Hell Let Loose
26 Aralık-Fran Bow
27 Aralık-Kingdom Two Crowns
28 Aralık-Devil Daggers
29 Aralık Mass Effect Legendary Edition
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