Epic Games'in ücretsiz verdiği altıncı oyun belli oldu
Epic Games'in yeni başlattığı hediye oyun festivali kapsamında ücretsiz oyunlar dağıtılıyor. Bugünün beşinci ücretsiz oyunu da belli oldu.
Epic Games, aralık ayı boyunca her gün oyunseverlere ücretsiz oyun dağıtmaya karar verdi. Bu kapsamda yakın zaman önce beşinci ücretsiz oyun olarak normalde 33 TL değerindeki Them's Fightin' Herds verilmişti. Şimdi altıncı ücretsiz oyun belli oldu.
POPÜLER OYUN ÜCRETSİZ HALE GELDİ.
Hikaye tarafında önemli oyunlardan biri olan Wolfenstein serisinin The New Order'ı Epic'in ücretsiz verdiği oyunlardan biri oldu. Altıncı sırada olarak ücretsiz verilen oyun, normalde 179 TL'ye satılıyordu.
Popüler oyun serisinin ilk çıkış tarihi 2014 olmasına rağmen hikayesi ve grafikleriyle birlikte değerlendirildiğinde halen başarılı bir oyun olarak değerlendirilebilir.
Epic Games oyunu şu şekilde açıklıyor:
"Wolfenstein: The New Order, birinci şahıs nişancı türünü yaratan seriyi yeniden canlandırıyor. Alternatif bir 1960'lar döneminde geçen bu oyunda, bildiğimiz tarihi çarpık bir şekilde değiştiren tanıdık bir düşman tarafından yönetilen sıra dışı bir dünyayı keşfet.
Aksiyon ve Macera
Hikaye ve Karakterler
Cephane ve Saldırı
Oyun 21 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz olarak yüklenebilecek.
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