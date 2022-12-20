Epic Games'in ücretsiz verdiği altıncı oyun belli oldu

20 Aralık 2022 Salı, 23:10

Epic Games, aralık ayı boyunca her gün oyunseverlere ücretsiz oyun dağıtmaya karar verdi. Bu kapsamda yakın zaman önce beşinci ücretsiz oyun olarak normalde 33 TL değerindeki Them's Fightin' Herds verilmişti. Şimdi altıncı ücretsiz oyun belli oldu.

POPÜLER OYUN ÜCRETSİZ HALE GELDİ.

Hikaye tarafında önemli oyunlardan biri olan Wolfenstein serisinin The New Order'ı Epic'in ücretsiz verdiği oyunlardan biri oldu. Altıncı sırada olarak ücretsiz verilen oyun, normalde 179 TL'ye satılıyordu.

Popüler oyun serisinin ilk çıkış tarihi 2014 olmasına rağmen hikayesi ve grafikleriyle birlikte değerlendirildiğinde halen başarılı bir oyun olarak değerlendirilebilir.

Epic Games oyunu şu şekilde açıklıyor:

"Wolfenstein: The New Order, birinci şahıs nişancı türünü yaratan seriyi yeniden canlandırıyor. Alternatif bir 1960'lar döneminde geçen bu oyunda, bildiğimiz tarihi çarpık bir şekilde değiştiren tanıdık bir düşman tarafından yönetilen sıra dışı bir dünyayı keşfet.

Hikaye odaklı oyunlar yapma konusundaki çalışmalarıyla ünlü deneyimli bir geliştirici grubundan oluşan bir stüdyo olan MachineGames'te geliştirilen Wolfenstein; aksiyon, macera ve birinci şahıs çatışma unsurlarıyla dolu derin bir oyun anlatımı sunuyor.





Heyecanlı, sinematik ve id Software'in id Tech motoruyla çarpıcı ayrıntılar eklenerek işlenen Wolfenstein, oyuncuları Nazi savaş makinesini yerle bir etmeye yönelik kişisel bir görev için Avrupa'ya götürüyor. Direniş savaşçılarından oluşan küçük bir grubun yardımıyla, düşmanın en korunaklı tesislerine sız, yüksek teknoloji kullanan Nazi alaylarıyla savaş ve dünyayı ve daha fazlasını fetheden süper silahların kontrolünü ele geçir.

Aksiyon ve Macera

Wolfenstein'ın nefes kesici içerikleri arasında, Baltık kıyısındaki bir sahil kalesine düzenlenen taarruz, su altı keşfi, oyuncu tarafından kontrol edilen Nazi savaş makineleri ve çok daha fazlası bulunuyor ve tüm bunlar bir araya gelerek keyifli bir aksiyon-macera deneyimi yaratıyor.

Hikaye ve Karakterler

Dinamik aksiyon ve heyecan verici macera anlayışı harmanlanarak unutulmaz karakterlerin yer aldığı yüksek tempolu, inanılmaz sürükleyici bir oyun anlatımı oluşturuldu.

Cephane ve Saldırı

Yıkım araçlarını yükseltmek için gizli araştırma tesislerine ve son derece korunaklı silah depolarına gir. Aşırı büyük Nazi robotları, devasa Süper Askerler (Super Soldiers) ve seçkin hücum birlikleri ile karşılaşırken şiddetli birinci şahıs çatışmasını deneyimle.

Wolfenstein®: The New Order™, 1960'larda, alternatif bir evrende geçen bir hikaye oyunudur. Oyunda geçen isimler, karakterler, kuruluşlar ve mekanlar hayal ürünüdür veya gerçek hayattan esinlenilmiştir. Oyunun hikayesi ve içeriği; hiçbir inancı, düşünce yapısını, olayı, eylemi veya kişiyi hoş görme, destekleme veya yüceltme amacı taşımamakta, ayrıca Nazi rejiminin tutumunu ve soykırımını, savaş suçlarını, insanlığa karşı diğer suçlarını yok sayma amacı taşımamaktadır ve hiçbir zaman bu şekilde yorumlanmamalıdır."

Oyun 21 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz olarak yüklenebilecek.