Epic Games'in ücretsiz verdiği dördüncü oyun belli oldu
Epic Games ocak ayına kadar onlarca ücretsiz oyun vermeye başladı. Bu kapsamda ücretsiz verdiği dördüncü oyun açıklandı.
Epic Games yeni bir kampanya sürecini başlattı. Bir süredir ücretsiz verdiği oyunlarla ses getiren Epic Games, 15 gün boyunca her gün yeni oyun veriyor. Bu kapsamda yakın zaman önce normalde 25 TL değerinde olan Costume Quest 2'yi ücretsiz olarak verdi. Şimdi ise ücretsiz olarak sunulan dördüncü oyun belli oldu.
EPIC GAMES SABLE ADLI OYUNU ÜCRETSİZ OLARAK SUNUYOR
Her gün yeni oyun vereceğini duyuran Epic Games'in dördüncü oyunu ise normalde 39 TL'ye satılan ancak kampanya kapsamında ücretsiz hale gelen Sable oldu. Sable'ın açıklama sayfasında oyunun, uzay gemisi kalıntılarından, antik yapılardaki çöllere ve büyüleyici manzaralardan pek çok maceraya uzanan bir hikayeyi anlattığı yazıyor.
Oyun 19 Aralık saat 19.00'a kadar ücretsiz kalacak ve kütüphaneye eklendiğinde ücretsiz şekilde oynanabilecek.
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