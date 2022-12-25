Epic Games'in ücretsiz verdiği onuncu oyun belli oldu

25 Aralık 2022 Pazar, 10:50

Epic Games yeni oyunlar vermeye devam ederken, onuncu günün oyunları belli oldu. En son kampanya kapsamında verilen oyun Encased olmuştu. Bu oyun platformda ücretsiz olmadan önce 99 TL'ye satılıyordu. Şimdi ise normalde 31 TL olan oyun ücretsiz hale oldu.

OYUN 2034 YILINDA GEÇİYOR

Platformda ücretsiz hale gelen on son oyun Metro: Last Light Redux oldu. Oyun hakkında platformda şu açıklamalar yer alıyor:

"Yıl 2034. Kıyamet sonrası dönemdeki Moskova'nın harabelerinin altında, Metro tünellerinde insanlığın kalıntıları, dışarıdan ve içeriden gelen ölümcül tehditlerle kuşatıldı.

Mutantlar, terk edilmiş yüzeyin altındaki yeraltı mezarlarına gizlice girip yukarıdaki zehirli göklerin arasında avlanıyorlar.

Ancak Metro'nun istasyon şehirleri, birlik olmak yerine D6'nın askeri sığınaklarından gelen bir kıyamet günü cihazı olan nihai güç için savaş veriyor. İnsanlığı dünyadan sonsuza dek yok edebilecek bir iç savaş patlak vermek üzere.

Suçun yükü omuzlarında olan ancak umudunu kaybetmemiş Artyom olarak, hayatta kalmamızın anahtarı sizin elinizde ve bu, en karanlık saatimizdeki son ışığımız...

Moskova Metrosu'nda kendinizi bırakın: 60 FPS'lik muhteşem yeni nesil görsellerle hayat verilmiş oyun tarihindeki en güzel dünyalardan birine tanıklık edin

Rusya'daki kıyametin korkulu yanlarını cesurca karşılayın: Ölümcül mutantlar, insan düşmanlar ve korkutucu çevre tehdidiyle yüzleşirken gaz maskenizi takıp el yapımı silahlarınızı kuşanın

Yeni nesiller için yeniden tasarlanıp düzenlendi: Önceki tüm indirilebilir içerikler, yeni modlar ve özellikler ile birçok oynama iyileştirmesi ile birlikte bu, eleştirmenlerden tam not alan klasik oyunun hayranların ve yeni başlayanların beğeneceği nihai sürümüdür.

İki benzersiz Oynama Tarzı vardır: ‘Cesur’ ve ‘Hayatta Kalma’ – Bu iki benzersiz modda, yavaş yavaş artan Hayatta Kalma Korkusu ile göreve çıkın veya bir Cesur Korucu'nun savaş becerileriyle savaşa atılın

Efsanevi Korucu Modu geri dönüyor: Korkunç Korucu Modu'nu oynamaya cesaretiniz var mı? HUD ve arayüz yoktur; ölümcül savaş ve sınırlı kaynaklar, bir araya gelerek en güzel ve sürükleyici deneyimi oluşturur."