Epic Games'ten toplam 318 TL'lik bedava oyun!

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:31

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 17:31

Dünyanın en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games, her hafta kullanıcıları için popüler oyunları ücretsiz dağıtıyor. Kullanıcılar bu oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebiliyor.

Epic Games bu hafta kullanıcılarına iki adet ücretsiz oyun verdi. Bu oyunlardan ilki popüler gizlilik oyunu Dishonored: Death of the Outsider olarak belirlendi. 2017 yılında çıkmış olan oyun diğer platformlarda 259 TL’den satılıyor. Kullanıcılar oyunda suikastçı Billie Lurk karakterini kontrol ediyor.

Platformun ücretsiz olarak verdiği diğer oyun ise City of Gangster oldu. Kullanıcılar bir strateji oyunu olan City of Gangster'da sıfırdan bir suç örgütü kurup geliştirmeye çalışıyor. Oyun diğer platformlarda 59 TL’den satışa sunuluyor.

EPIC GAMES’TEN ÜCRETSİZ OYUNLAR NASIL ALINIR?

Epic Games’ten ücretsiz oyunları satın almak için ilk önce kayıt olmanız gerekiyor. Daha sonra platformun uygulamasını bilgisayarınıza indirin ve hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra “Mağaza” bölümüne girerek ücretsiz oyunları alabilirsiniz. Ücretsiz oyunları aldıktan sonra “Kütüphane” bölümünden indirip, oynayabilirsiniz. Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunları 9 Şubat 19.00’a kadar kütüphaneye eklenebilecek. Oyunlar kütüphaneye bir kez eklendikten sonra süresiz kullanılabilir hale geliyor.