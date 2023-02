Epic Games toplam değeri 300 TL olan iki oyunu ücretsiz yaptı

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 11:35

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 11:35

Epic Games artık bir ritüel haline getirdiği ücretsiz oyun kampanyalarına devam ediyor. Bu kapsamda haftalık oyunlar veren platform, daha fazla kullanıcıyı bünyesinde toplamış oluyor. Toplam değeri 300 TL'yi bulan iki oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan Epic, dikkat çekiyor.

EPIC GAMES İKİ YENİ OYUNU ÜCRETSİZ VERİYOR

Bu hafta 259 TL değerindeki Dishonored: Death of the Outsider ile 59 TL değerindeki City of Gangsters oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor.

Her iki oyunu da 9 Şubat 19.00'a kadar oyun kütüphanenize eklediğinizde kalıcı olarak edinmiş olacaksınız.

Dishonored: Death of the Outsider Epic Games'te yazan açıklama şu şekilde:

"Bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük suikasti gerçekleştirmek için eski akıl hocası Daud ile bir araya gelen Billie Lurk rolüne bürün: her ikisinin de İmparatorluk'un en onursuz anları için bir enstrümana dönüştüğünü düşündüğü, tanrısal bir figür olan Outsider'ı öldürmek."





City of Gangsters hakkında Epic Games'te yazan açıklama şu şekilde:

''Bu yönetim tycoon oyununda, sıfırdan bir suç örgütü kuracak ve onu devasa bir para sayma makinesine dönüştüreceksin! Yasadışı içki satış noktaları ve yasadışı içki imalathaneleri inşa et. Sonradan tahsil edeceğin iyilikler yap, borçlularının peşine düş ve polise rüşvet ver.''