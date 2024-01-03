iPhone 16'da yeni özellik sunulmayacağı iddiası Apple'a zarar verdi

Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:13

Güncelleme: 03.01.2024 - 11:13

Apple'ın çok da ses getirmeyen ve bazı yükseltmelerle sunduğu iPhone 15 serisinin ardından iPhone 16 serisinden beklentiler oldukça yüksek. Pek çok sızıntı iPhone 16 ile yeniliklerin geleceğine işaret etse de yeni ortaya çıkan bir rapor iPhone 16 serisinde çok da dikkat çekmeyecek yeniliklerin yer alacağını iddia etti. Bu iddia bile Apple'ın hisselerinde yüzde 4'lük düşüşe neden oldu.

APPLE GERÇEKTEN DE iPHONE 16'DA YENİLİK SUNMAYACAK MI?

Bunun cevabını henüz bilmiyoruz ancak İngiliz finans kuruluşu Barclays'in yayınladığı rapora göre, iPhone 16'da dikkate değer özellikler sunulmayacak. Bu da iPhone satışlarının düşmesine neden olacak. Söz konusu düşüş öyle fazla olacak ki tahminlere göre yüzde 17'lik kayıp olacak.

Raporda ifade edildiği gibi iPhone 15 serisinin satışları özellikle Çin'de istenilen ilgiyi görmediğini gösteriyor. iPhone 16'nın ise beklendiği gibi yapay zeka özellikleriyle üst düzey bir özellik sunmayacağı aksine hayal kırıklığı olabileceğine işaret ediyor.

Söz konusu tahmin raporu bile Apple'ın yüzde 4 değer kaybetmesine neden olduğu göz önüne alınırsa, iPhone 16'da beklentilerin karşılanmaması Apple için önemli bir kayıp yaratacak gibi duruyor.