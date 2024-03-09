Biden'dan TikTok kararı: Kongreye işaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, Kongrenin TikTok'a erişim engeli getirme kararı alması durumunda ilgili yasa tasarısını imzalayacağını ifade etti.

AA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 15:35
Biden'dan TikTok kararı: Kongreye işaret etti
Abone Ol google-news

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesinin TikTok'un yasaklanmasının önünü açabilecek yasa tasarısını onaylaması hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Biden, "Eğer Kongre söz konusu yasa tasarısını onaylarsa, ben de imzalarım" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesinin 7 Mart'ta onayladığı tasarı kapsamında, Pekin merkezli ByteDance firması, TikTok hisselerini 180 gün içinde devretmezse uygulamanın ülkede yasaklanması öngörülüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın oluşturulmasında teknik destek verdiği TikTok'a erişimin yasaklanmasına ilişkin tasarının Biden'ın onaylayacağı bir noktaya ulaşmak için "düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu" kaydetmişti.

Hükümetinin TikTok'un ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu savunmasına karşın Biden'ın 5 Kasım'da yapılması planlanan 2024 başkanlık seçimleri kampanyası, ekibi tarafından TikTok üzerinden de yürütülüyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Komitenin tasarıyı onaylaması üzerine Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yasak getirilmesi durumunda TikTok'un rakipleri Facebook gibi sosyal medya platformlarının güçleneceğini belirtti. Başkanlığı döneminde Trump, WeChat ve TikTok uygulamalarının yasaklanması yönünde karar almış, sonrasında kararı iptal etmişti.


TikTok haberleri ABD haberleri

İlgili Haberler

Husilerden ABD'ye saldırı: Gemileri hedef aldık

Husilerden ABD'ye saldırı: Gemileri hedef aldık
Piyasalar, ABD enflasyon rakamlarına odaklanacak

Piyasalar, ABD enflasyon rakamlarına odaklanacak
ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı: Gram altın rekor tazeledi!

ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı: Gram altın rekor tazeledi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP’li Başarır ‘1 Nisan’ planını açıkladı: Dikkat çeken ‘erken seçim’ vurgusu

CHP’li Başarır ‘1 Nisan’ planını açıkladı: Dikkat çeken ‘erken seçim’ vurgusu
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi
Eylem Tok oğlunu Mısır'dan ABD'ye kaçırdı

Eylem Tok oğlunu Mısır'dan ABD'ye kaçırdı
Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!

Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!
'Bu benim son seçimim' dedi: Erdoğan'ın 'son kez' açıklaması ilk değil...

'Bu benim son seçimim' dedi: Erdoğan'ın 'son kez' açıklaması ilk değil...
Ferrari’ye kötü haber! Carlos Sainz, Suudi Arabistan GP’sinde yok!

Ferrari’ye kötü haber! Carlos Sainz, Suudi Arabistan GP’sinde yok!
Sokak röportajında Erdoğan’ı eleştirdi, gözaltına alındı: 'Sana gıcık olduk'

Sokak röportajında Erdoğan’ı eleştirdi, gözaltına alındı: 'Sana gıcık olduk'
Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı!

Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı!