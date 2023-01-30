Eski Facebook çalışanından pil tüketimine yönelik iddia

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 09:59

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 09:59

Teknoloji şirketlerinden işten çıkarılan ya da artık dayanamadığı için istifa eden pek çok çalışan var. Özellikle Facebook tarafında eski çalışanların bir kısmı Meta'nın kirli çamaşırlarını ortaya dökmesiyle gündeme geliyor. Eski bir Facebook çalışanı olan George Hayward ise uygulamanın işleyişi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

NEGATİF TEST TELEFONLARIN PİLİNİ BİTİRİYOR MU?

Hayward'ın iddiasına göre Facebook uygulaması 'negatif testi' adı verilen bir yazılımla kullanıcıların cihazlarının daha fazla pil tüketmesine neden oluyor.

Bu negatif test, teknoloji şirketlerinin bir uygulamanın yeni özelliklerini test etmek ya da arayüzlerini değiştirmek istediklerinde tercih ettikleri bil yol. Telefonların bu değişiklikler yaşanırken pilinin gizlice tükenmesine neden oluyor.

Eski çalışanın iddiasına göre negatif teste katılmaya reddettikten sonra kovuldu. Teste katılmama sebebi ise 'negatif testin' kullanıcılara zarar verebilecek olması. Ancak yöneticisinden beklemediği bir karşılık alan Hayward, kısa süre içinde işten çıkarılmış. Yani en azından eski çalışanın iddiaları bu yönde.

Negatif test uygulamasına ithafen de şirketin avukatı bir açıklama yapmıştı. Açıklamaya göre,'' Negatif test tamamıyla yasal ve bataryayı tüketen bir şey değil''. denilmişti.