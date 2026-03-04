Sony, özel PlayStation oyunlarını PC için sunmayabilir

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.03.2026 19:34:00
Haber Merkezi
Sony, PlayStation tarafında aldığı bir kararla özel konsol oyunlarını PC'ye getirmeye başlamıştı. Bu strateji ilerleyen dönemde değişebilir.

Konsol oyunları uzun bir süre sadece konsol için çıkıyordu ve eğer oyunu oynamak istiyorsanız konsolu satın almanız gerekiyordu. Bir süredir Xbox tarafı da PlayStation tarafı için de özel çıkan oyunlar PC'ye daha geç gelse de önünde sonunda getiriliyordu. 

Oyun dünyasının bilinen isimlerinden Amerikalı gazeteci Jason Scheier ise Sony'nin PlayStation özelinde bundan uzaklaşacağını söyledi. 

Sony artık PlayStation'a özel olarak çıkan hikayeli ve tek oyunculu oyunları konsola özel bırakacak. PC'ye ise live service denilen, uzun süreli etkileşim için tasarlanmış, piyasaya sürüldükten sonra güncellemeler alıp yeni içerik ve savaş geçişleri veya mikro ödemeler gibi tekrarlayan para kazanma yöntemleri içeren video oyunlarını getirecek.

15 Eylül'de çıkması beklenen yeni Wolverine oyununun konsol tarafı için sınırlı kalması bekleniyor. 

