Excel üzerinde çalışan Fallout RPG oyunu yapıldı! Herkes oynayabiliyor

YouTuber'ın Excel'de yaptıklarını görünce Excel'i CV'nize eklemeden önce bir daha düşüneceksiniz.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 12:29
Excel üzerinde çalışan Fallout RPG oyunu yapıldı! Herkes oynayabiliyor
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Köklü bir evrene sahip olan Fallout, dizisiyle Amazon’a gelir gelmez uzun süre gündemde kalmış, seriye alakası olmayanları bile bilgisayar oyunlarına merak sarar hale getirmişti. Tabii bu süreçte bilgisayar oyunlarına aşina olanlar da kenara örselendi desek yanlış olmaz. Hayranlar arasında bu tarz rekabetler devam ediyor.

Öte yandan hızını alamayıp Fallout kostümleriyle ortalıkta dolaşanlar, internette ucuza Pip-Boy bulmaya çalışanlar ve elinden geldiği kadarıyla evrene dahil olmaya çalışanlar var. Bunlardan biri de Dynamic Pear isimli kanalıyla bir YouTuber oldu.

Webtekno'nun aktardığına göre Fallout’tan ilham alarak bir oyun tasarlayan YouTuber, oyununu Excel’de yaptı.

EXCEL'DE YAPILACAKLAR LİSTESİNE OYUNLAR DA EKLENDİ

Fallout 1 ve 2 dönemini anımsatan oynanışta bir nokta olarak karakterimizi hareket ettiriyor ve bölgelere gidebiliyoruz. Bu Excel oyununa görev bile eklenmiş. Bu da yetmezmiş gibi oyunda çatışma mekanikleri var. Oyunda seviye bile atlayabiliyorsunuz ve bunların hepsi Excel üzerinde gerçekleşiyor.

Söz konusu Fallout oyununu aşağıdaki videonun altındaki linkten indirebilirsiniz. Dynamic Pear’ın Fallout oyunu haricinde başka yapımlardan ilham alarak çıkardığı oyunlar da var. Söz konusu YouTuber, oyun yapma hevesinin olduğunu fakat bunu öğrenecek yetenek ve zamandan yoksun olduğunu söylüyor. Fakat Excel’de fazla zaman geçirdiğini fark edince de “Neden Excel üzerinde yapmıyorum ki?” diye düşünüp buraya yönelmiş.


Fallout RPG oyunu haberleri

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