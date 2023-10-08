Yayınlanma: 08.10.2023 - 17:31

Güncelleme: 08.10.2023 - 17:31

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcılarının hesaplarını silme isteği karşısında, kişisel verilerini indirmelerine olanak tanıyan bir süreç sunuyor. Facebook arşivleri, kişisel fotoğraflar, aktif oturumlar, sohbet geçmişleri, IP adresleri, yüz tanıma verileri ve tıkladığınız reklamlar dahil olmak üzere hesabınıza ilişkin neredeyse tüm bilgileri içerir. Bu bilgiler, kullanıcıların verilerini kaybetmeden önce indirmeleri gereken önemli bilgilerdir.

Peki Facebook hesabı nasıl silinir? Facebook arşivi nasıl silinir?

FACEBOOK ARŞİVİ NASIL SİLİNİR?

Arşivinizi web üzerinden indirme adımları şu şekildedir:

Sağ üst köşedeki aşağı ok simgesine tıklayın. Ardından "Ayarlar ve Gizlilik" sekmesine gidin ve sol taraftaki sütunda "Facebook Bilgileriniz"i bulun. "Bilgilerinizi İndirin" seçeneğini tıklayarak verilerinizi indirmeye başlayın. Bu adımda, hangi verileri indirmek istediğinizi seçebilirsiniz, ayrıca verilerinizi HTML veya JSON formatında ve medya kalitesini seçerek indirebilirsiniz. İndirilen dosyanız birkaç gün boyunca hazır olacak ve e-posta ile size bildirilecektir. Dosyanızı indirdikten sonra hesabınızı silebilirsiniz.

FACEBOOK HESABI NASIL SİLİNİR?

Facebook hesabınızı silmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

"Ayarlar ve Gizlilik" bölümünden "Devre Dışı Bırakma ve Silme" seçeneğine gidin. Hesabınızı geçici olarak devre dışı bırakma veya kalıcı olarak silme arasında seçim yapabilirsiniz. Hesabınızı silmeyi seçerseniz, işlemi tamamlamak için birkaç günlük bekleme süresi verilir. Bu süre içinde tekrar giriş yaparsanız, silme işlemi iptal edilebilir. Süre sona erdikten sonra hesabınız tamamen silinir ve geri dönüşü olmayabilir. Facebook, bazı verilerin (örneğin günlük kayıtlar gibi) kopyalarının veritabanında kalabileceğini, ancak bu verilerin kişisel kimlik bilgileriyle ilişkilendirilmediğini belirtir.

Facebook hesabınızı sildikten sonra, aynı şirketin sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp gibi diğer platformlardaki hesaplarınızı da gözden geçirmeniz ve gerekiyorsa onları da silmeniz önemlidir.

Facebook kullanıcıları, hesaplarını silme işlemiyle birlikte kişisel verilerini de koruma altına alarak sosyal medya devinden ayrılıyorlar. Ancak unutulmamalıdır ki, hesap silindiğinde bu işlem geri alınamaz.