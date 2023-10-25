Facebook ve Facebook Messenger'da nasıl çevrimdışı olunur?
Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Facebook'ta insanlar nasıl çevrimdışı olacaklarını merak ediyor. İnsanlar genelde çevrimdışı olarak insanlar tarafından rahatsız edilmek istenmiyor. Peki Facebook ve Facebook Messenger'da nasıl çevrimdışı olunur?
Sosyal medya platformu Facebook, insanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan önemli bir araçtır. Ancak her zaman çevrimiçi ve "aktif" olarak görünmek istemeyebilirsiniz. Bu, enerjinizin ya da zamanınızın olmadığı anlarda veya sadece sessizce Facebook'ta gezinmek istediğinizde oldukça geçerli bir istektir. Neyse ki, Facebook'ta Aktif Durumu gizlemeniz mümkün. Peki Facebook ve Facebook Messenger'da nasıl çevrimdışı olunur?
FACEBOOK VE FACEBOOK MESSENGER'DA NASIL ÇEVRİMDIŞI OLUNUR?
Facebook Web Sitesinde Aktif Durumu Gizleme:
Bir tarayıcıda Facebook'a giriş yapın ve ardından sayfanın sağ üst köşesindeki Messenger simgesine tıklayın.
Sohbetler penceresinin üst kısmındaki üç nokta simgesine tıklayın.
"Aktif Durum" seçeneğine tıklayın.
"Aktif Durum" yanındaki anahtarı kapatın (Devre dışı bırakmak için "AÇIK" konumundan "KAPALI" konumuna getirin).
Aktif Durum penceresinde, bazı arkadaşlarınız için aktif olarak görünmek isteyip istemediğinizi belirleyebilirsiniz. Bu seçeneği kişiselleştirmek için "Düzenle" düğmesine tıklayın.
Facebook Mobil Uygulamasında Aktif Durumu Gizleme:
Facebook uygulamasını başlatın ve ekranın sağ alt köşesindeki menü sekmesine (üç çizgi) dokunun.
Bu bölümü genişletmek için aşağı kaydırın ve "Ayarlar ve Gizlilik" öğesine dokunun.
"Ayarlar" seçeneğine dokunun.
Aşağı kaydırın ve "Kitle ve Görünürlük" altında "Aktif Durum" seçeneğine dokunun.
"Etkin olduğunuzda göster" seçeneğinin yanındaki anahtarı kapatın.
Facebook Messenger'da Aktif Durumu Gizleme:
Facebook Messenger uygulamasını başlatın ve ekranın sol üst köşesindeki dairesel profil resminize dokunun.
"Aktif Durum" seçeneğine dokunun.
"Etkin olduğunuzda göster" seçeneğinin yanındaki anahtarı kapatın.
Facebook veya Facebook Messenger'da Aktif Durumunuzu gizlediğinizde, arkadaşlarınızın ve bağlantılarınızın ne zaman aktif olduğunu veya yakın zamanda aktif olduğunu göremeyeceğinizi unutmayın. Bu şekilde, istediğiniz zaman sessizce platformu kullanabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Peker'den aylar sonra ilk video paylaşımı
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!
- Hedefte emeklilik yaşı var!
- AKP'li isimlerle de görüştü
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt