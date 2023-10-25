Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:27

Güncelleme: 25.10.2023 - 17:27

Sosyal medya platformu Facebook, insanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan önemli bir araçtır. Ancak her zaman çevrimiçi ve "aktif" olarak görünmek istemeyebilirsiniz. Bu, enerjinizin ya da zamanınızın olmadığı anlarda veya sadece sessizce Facebook'ta gezinmek istediğinizde oldukça geçerli bir istektir. Neyse ki, Facebook'ta Aktif Durumu gizlemeniz mümkün. Peki Facebook ve Facebook Messenger'da nasıl çevrimdışı olunur?

FACEBOOK VE FACEBOOK MESSENGER'DA NASIL ÇEVRİMDIŞI OLUNUR?



Facebook Web Sitesinde Aktif Durumu Gizleme:

Bir tarayıcıda Facebook'a giriş yapın ve ardından sayfanın sağ üst köşesindeki Messenger simgesine tıklayın. Sohbetler penceresinin üst kısmındaki üç nokta simgesine tıklayın. "Aktif Durum" seçeneğine tıklayın. "Aktif Durum" yanındaki anahtarı kapatın (Devre dışı bırakmak için "AÇIK" konumundan "KAPALI" konumuna getirin). Aktif Durum penceresinde, bazı arkadaşlarınız için aktif olarak görünmek isteyip istemediğinizi belirleyebilirsiniz. Bu seçeneği kişiselleştirmek için "Düzenle" düğmesine tıklayın.

Facebook Mobil Uygulamasında Aktif Durumu Gizleme:

Facebook uygulamasını başlatın ve ekranın sağ alt köşesindeki menü sekmesine (üç çizgi) dokunun. Bu bölümü genişletmek için aşağı kaydırın ve "Ayarlar ve Gizlilik" öğesine dokunun. "Ayarlar" seçeneğine dokunun. Aşağı kaydırın ve "Kitle ve Görünürlük" altında "Aktif Durum" seçeneğine dokunun. "Etkin olduğunuzda göster" seçeneğinin yanındaki anahtarı kapatın.

Facebook Messenger'da Aktif Durumu Gizleme:

Facebook Messenger uygulamasını başlatın ve ekranın sol üst köşesindeki dairesel profil resminize dokunun. "Aktif Durum" seçeneğine dokunun. "Etkin olduğunuzda göster" seçeneğinin yanındaki anahtarı kapatın.

Facebook veya Facebook Messenger'da Aktif Durumunuzu gizlediğinizde, arkadaşlarınızın ve bağlantılarınızın ne zaman aktif olduğunu veya yakın zamanda aktif olduğunu göremeyeceğinizi unutmayın. Bu şekilde, istediğiniz zaman sessizce platformu kullanabilirsiniz.