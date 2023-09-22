Facebook'ta birden fazla kişisel hesap oluşturacak özellik

Yayınlanma: 22.09.2023 - 10:30

Güncelleme: 22.09.2023 - 10:30

Facebook kısa bir süre önce ince dokunuşlarla değiştirdiği ve ilk bakışta anlaşılmayan logo değişikliğinin ardından yeni bir haberle gündeme geldi. Meta, Facebook kullanıcılarına birden fazla kişisel hesap açmaya izin vereceğini duyurdu.

FACEBOOK BİRDEN FAZLA KİŞİSEL HESAP AÇMAYA İZİN VERECEK

Meta bir blog gönderisinde açıkladığı yeni kararın ayrıntılarını da aktardı. Kullanıcılar oluşturdukları hesaplar arasında kolaylıkla geçiş yapabilecek. Ancak burada da dört kişisel hesapla sınırlandırma var. Yani kullanıcılar en fazla dört kişisel hesaba sahip olabilecek.

Bu alt profiller olarak adlandırılabilecek diğer hesaplar ana hesabın yapabildiği her şeyi yapamayacak. Diğer hesaplarda Messenger ve Marketplace gibi özellikler sunulmayacak.

Meta geçen yıldan beri bu özelliği test ediyordu, kullanıma ise yeni sundu.