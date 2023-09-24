Facebook'ta yeni dönem: Artık birden fazla profil oluşturulabilecek

Yayınlanma: 24.09.2023 - 13:23

Güncelleme: 24.09.2023 - 13:23

Sosyal medya devi Meta, Facebook platformunda çoklu profil oluşturma özelliğini tüm kullanıcılarına sunmaya başlıyor. Bu yeni özellik sayesinde Facebook kullanıcıları, birden fazla profil oluşturarak içeriklerini ve akışlarını kimlerle paylaşacaklarını daha iyi kontrol edebilecekler.

Çoklu profil oluşturma işlemi, Facebook'un Android ve iOS uygulamaları üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Birden fazla profil oluşturmak isteyen kullanıcılar şu adımları takip edebilirler:

Facebook uygulamasında profil bölümüne gidin. Üst kısımda "Yeni Profil Oluştur" seçeneğini bulun. İstediğiniz profil için bir ad ekleyin. Facebook profiliniz için bir kullanıcı adı belirleyin. Arkadaşlarınızı ekleyin ve sayfalara ile gruplara katılın. İstediğiniz profili kullanmak için profil değiştirme simgesine dokunun.

Facebook, her kullanıcının en fazla dört kişisel profil oluşturmasına izin verecek. Bu sayede kullanıcılar, hesapları arasında kolayca geçiş yapabilecekler ve her profil için özelleştirilebilir bildirim ve gizlilik ayarları belirleyebilecekler.

Ancak, ek profillerde bazı özellikler kullanılamayacak. Ayrıca, ek profil oluşturma özelliği ilerleyen zamanlarda Messenger'a da entegre edilecektir.

Bu yeni özellik, Facebook kullanıcılarına içeriklerini daha iyi yönetme ve farklı sosyal ihtiyaçları için ayrı profiller oluşturma konusunda daha fazla esneklik sunuyor.