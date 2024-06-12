Fas’ta mahkemelerde yapay zeka kullanılıyor

Fas'ta mahkemelerde yapay zeka teknolojisinden faydalanılmaya başlandığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 13:01
Fas’ta mahkemelerde yapay zeka kullanılıyor
Abone Ol google-news

Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi, parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisindeki Adalet Komitesi toplantısında, yapay zekanın artık Fas mahkemelerinde de kullanılmaya başlandığını söyledi.

YAPAY ZEKA KOLAYLIK SAĞLIYOR

Aldıkları program sayesinde kararların yazılmasına gerek kalmadığını, programın ifadeleri dijital ortama aktardığını belirten Vehbi, "Yapay zeka dünyada çok şeyi değiştiren kolaylıklar sağladı." dedi.

Vehbi, programın hakimler ve avukatların işini kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.

Fas'ta yapay zeka kullanımıyla ilgili 14 Mayıs 2024'te bir yasa çıkartıldığını aktaran Vehbi, söz konusu yapay zeka yasasının, "insanların özel hayatlarına saygı duyulmayan sosyal medyada yaşananların önüne geçmeyi amaçladığını" ifade etti.


Yapay zeka haberleri mahkeme haberleri

İlgili Haberler

Yapay zekaya göre 1000 yıl sonra böyle görüneceğiz

Yapay zekaya göre 1000 yıl sonra böyle görüneceğiz
Haber platformunda yapay zeka ile oluşturulan sahte haberler kullanıldı

Haber platformunda yapay zeka ile oluşturulan sahte haberler kullanıldı
Apple iOS 18'i yanıttı, yeni yapay zeka hamlelerini paylaştı: İşte WWDC 2024'te tüm duyurulanlar...

Apple iOS 18'i yanıttı, yeni yapay zeka hamlelerini paylaştı: İşte WWDC 2024'te tüm duyurulanlar...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler