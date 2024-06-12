Fas’ta mahkemelerde yapay zeka kullanılıyor
Fas'ta mahkemelerde yapay zeka teknolojisinden faydalanılmaya başlandığı bildirildi.
Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi, parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisindeki Adalet Komitesi toplantısında, yapay zekanın artık Fas mahkemelerinde de kullanılmaya başlandığını söyledi.
YAPAY ZEKA KOLAYLIK SAĞLIYOR
Aldıkları program sayesinde kararların yazılmasına gerek kalmadığını, programın ifadeleri dijital ortama aktardığını belirten Vehbi, "Yapay zeka dünyada çok şeyi değiştiren kolaylıklar sağladı." dedi.
Vehbi, programın hakimler ve avukatların işini kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.
Fas'ta yapay zeka kullanımıyla ilgili 14 Mayıs 2024'te bir yasa çıkartıldığını aktaran Vehbi, söz konusu yapay zeka yasasının, "insanların özel hayatlarına saygı duyulmayan sosyal medyada yaşananların önüne geçmeyi amaçladığını" ifade etti.
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