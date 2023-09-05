Final Fantasy 16 için iki yeni DLC ve PC sürümü geliyor
Final Fantasy 16 PS5 için çıkmış olsa da PC tarafı için gelmesi heyecanla bekleniyordu. Oyun hem PC sürümüne sahip olacak hem de iki yeni DLC gelecek.
Square Enix tarafından yapılan yeni doğrulama Final Fantasy 16 için PC sürümünün yolda olduğunu gösteriyor. Resmi olarak yapım aşamasında olan oyun, X'te yapılan duyuru ile müjdelenmiş oldu.
Final Fantasy 16 için PC sürümünün yolda olmasının yanında iki ücretli DLC de geliyor.
NE ZAMAN GELECEĞİ BELLİ DEĞİL
PC versiyonunun ne zaman geleceği açıklanmadı ancak DLC'lerin bu PC versiyonuyla destekleneceği aktarıldı.
Oyunun yapımcısı Naoki Yoshida ise konu hakkında daha detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak PC için eksiksiz ve hatasız bir versiyon geliştirmenin çok kolay olmadığını bunun zaman aldığını söylediği bir açıklama yapmıştı. Resmi bir çıkış tarihi verilmese de tahminlere göre bu yılın haziran ayında çıkan oyun, PC tarafına en iyi ihtimalle gelecek yılın ortasında gelecek.
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