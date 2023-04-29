Finansal teknolojiler pazarı yatırım almayı sürdürüyor

Yayınlanma: 29.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 03:00

Küresel finansal teknolojiler (fintek) pazarı 2021 yılında 238.9 milyar dolar yatırım miktarı ve 7 bin 321 anlaşma sayısı ile rekor kırarken geçen yıl ise 6 bin 6 adet anlaşma ile toplamda 164.1 milyar dolar yatırım aldı. Bu rakamlar 2021’e kıyasla düşük olsa da yatırım miktarı açısından şimdiye kadarki en iyi üçüncü yıl, anlaşma sayısı açısından da en iyi ikinci yıl oldu.

KPMG’nin 2022 yılının ikinci yarısında küresel çapta yapılan “Fintech’in Nabzı” raporuna göre, Amerika kıtası 2022 yılında 2 bin 786 adet anlaşma kapsamında 68.6 milyar dolar ile küresel fintek yatırımlarının en büyük payını oluşturdu. 2021’de 30 milyar dolar yatırım alan blok zinciri ve kripto para sektörü, 2022 yılında 23.1 milyar dolar yatırım çekti. 2022’nin ikinci yarısında fintek yatırımları genel teknoloji yatırım eğilimlerini takip etti. Anlaşma yapmak için daha fazla zaman talep etti.

YATIRIMA DEVAM

KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, “Halka arz penceresinin kapalı olduğu, ileri aşama şirketlerin değerlemelerinin baskı altında bulunduğu ortamda girdiğimiz 2023’te, önümüzde engebeli yol var. Buna karşın küresel çapta fintek pazarı yatırım almaya devam ediyor. Katma değer sunan ve iş modellerinin uygulanabilirliğini ve sürdürülebilir kârlılığını gerçekten gösterebilen, özellikle regülasyon teknolojisi ve siber güvenlik gibi alanlarda faaliyet gösteren, fintek’ler ilgi çekmeye devam ediyor” dedi.

DİJİTAL FİNANSIN ÖNCÜLERİNE ÖDÜL

KPMG Türkiye ile Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği’nin (FINTR), Türkiye’nin fintek ekosistemini destekleyerek finans ve teknolojiler bağlamında bölgedeki ve dünyadaki rolünü güçlendirmek amacıyla düzenlediği “KPMG & FINTR-Dijital Finansın Öncüleri” ödülleri sahiplerini buldu. Banka kategorisinde Türkiye İş Bankası “öncü banka”, Yapı Kredi Bankası “vizyoner banka” ve Fibabanka “işbirliğine en açık banka” seçildi. Fintech kategorisinde United Payment “küresel öncü fintech”, Fimple “yükselen fintech” ve Agrio “yenilikçi fintech” olurken, Papara “finansal kapsayıcılık” ödülünü kazandı. FINTR Başkanı Demet Zübeyiroğlu “Büyük hayallerle başladığımız bu yolda bize destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.