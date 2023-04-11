Fırlatma aracının dikey dönüş testleri başarıyla gerçekleştirildi
Çinli roket şirketi CAS Space, diğer adıyla Zhongke Aerospace, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Haiyang'daki bir fırlatma aracının dikey dönüş testlerini başarıyla tamamladı.
Test uçuşu sırasında, karadan roket fırlatma ve denize iniş işlemleri simüle edilip teyit edilirken, roketin iniş sürecine ve denizden parazit yansımasından etkilenen iletişim ve ilgili ölçüm teknolojilerine odaklanıldı.
Fırlatma aracı, 1000 metrenin üzerindeki maksimum uçuş irtifasına ulaştı ve burada bir süre havada asılı kaldıktan sonra konumunu ayarlayıp alçaldı. Motorun ters itme kuvveti sayesinde, tampon ayakların sağladığı yumuşak iniş öncesinde, denizde iniş platformuna yaklaşırken hızı 2 metre/saniyenin altına düşürüldü. Araç hedeflenenden 10 metre uzaktaki noktaya inerken, tüm uçuş yaklaşık 10 dakika sürdü.
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