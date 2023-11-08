Football Manager serisinin sonu geliyor: 2024'ten sonra aynı şekilde devam etmeyecek!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:50

Güncelleme: 08.11.2023 - 10:51

Futbol oyunları arasında en popülerlerden biri olan Football Manager, İngiliz stüdyo Sports Interactive tarafından geliştirilen bir yönetim oyunu serisidir. 20 yıldan uzun bir süredir oyunculara futbol kulüplerini yönetme deneyimi sunan bu oyun, Kasım 2004'te ilk piyasaya sürüldüğünde büyük bir başarı elde etmişti.

Oyunun gelişimi, ilk sürümlerinden bu yana büyük bir değişiklik gösterdi. İlk başlarda, metin tabanlı olan Football Manager, zamanla 3D bir simülasyona dönüştü. Oyuncular artık maçları gerçek zamanlı 3D grafiklerle izleyebiliyorlar.

FOOTBALL MANAGER 2024 SERİNİN SON OYUNU OLACAK

Oyunun arkasındaki İngiliz stüdyo Sports Interactive'ın başkanı Miles Jacobson, "Oyunu aslında kendim için yapıyorum - sadece benim gibi birkaç milyon insan daha var" dedi. Her yıl yeni sürümleri piyasaya sürülen bu oyun serisi, Football Manager 2024 ile birlikte bir sona geliyor. 2024 ile birlikte serinin farklı bir temaya geçeceği açıklandı. Ayrıca eski temayı kullanmak isteyen oyuncular Football Manager 2023'teki kariyerlerini 2024'e aktararak kaldıkları yerden devam edebilecekler.

Ancak, bu yeni özellikler ve geliştirmeler sadece oyuncuların ilgisini çeken şeyler değil. Oyunun içeriği de genişliyor. Kadın futbolunun oyunun gelecekteki sürümlerinde daha fazla yer bulacağını doğrulayan Miles Jacobson, kadın futbolunu kapsayan daha kapsamlı bir deneyim sunmanın önemli olduğunu belirtti.

Kadın futbolunun analizi ve verileri, kadın oyuncuların kariyerlerini daha iyi yansıtacak şekilde geliştiriliyor. Oyunda her oyuncunun yetenekleri ve istatistikleri dikkatlice analiz ediliyor. Football Manager, futbolun büyümesine ayak uydurmayı ve kadın futbolunun önemini vurgulamayı amaçlıyor.

Sonuç olarak, Football Manager serisi, 20 yıldan fazla bir süredir futbol oyunu tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor ve gelişimine devam ediyor. Serinin sadık oyuncu kitlesi, yeni özellikler ve kadın futbolunun eklenmesiyle daha da genişleyebilir.