Fortnite, anlık 14 milyon oyuncuyu gördü

Fortnite eskisi kadar popüler olmasa da pandemi döneminde başlattığı oyun içindeki konserlerine devam ediyor. 30 Kasım'da gerçekleştirilen konserde rünyaca ünlü sanatçılar Snoop Dogg, Ice Spice, Eminem ve Juice WRLD, oyunseverlerle buluştu.

Milyonlarca oyuncunun katıldığı konser, canlı olarak takip edildi. Daha önce 2020 yılındaki etkinlikte 15,3 milyon anlık oyuncu sayısına ulaşılmıştı ancak yeni etkinlik 14 milyon kullanıcıya ulaşabildi.

You. Showed. Up.



More than 14 million concurrent players partied up for Remix: The Finale and more than 3 million estimated people streamed it online. This is a new Fortnite all-time record for an in-game concert - thank you! ??



We’re running it back at 8:00 PM ET tonight for… pic.twitter.com/1X48yjSD2Q