Fortnite, anlık 14 milyon oyuncuyu gördü

Fornite, oyun üzerinde verdiği konserler ile milyonlarca oyuncuya sesleniyor. Yeni konser ile Fortnite'ta anlık oyuncu sayısı 14 milyon oldu.

Fortnite, anlık 14 milyon oyuncuyu gördü
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 22:04

Fortnite eskisi kadar popüler olmasa da pandemi döneminde başlattığı oyun içindeki konserlerine devam ediyor. 30 Kasım'da gerçekleştirilen konserde rünyaca ünlü sanatçılar Snoop Dogg, Ice Spice, Eminem ve Juice WRLD, oyunseverlerle buluştu.

FORTNITE REKOR OYUNCU SAYISINA ULAŞTI

Milyonlarca oyuncunun katıldığı konser, canlı olarak takip edildi. Daha önce 2020 yılındaki etkinlikte 15,3 milyon anlık oyuncu sayısına ulaşılmıştı ancak yeni etkinlik 14 milyon kullanıcıya ulaşabildi.

 

14 milyon kişiyi konserde birleştiren Fortnite, bunun yanında eş zamanlı 3 milyon kişinin canlı yayından konseri takip ettiğini aktardı.


Etiketler: #fortnite

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