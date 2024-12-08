Fortnite'a Ballistic isimli yeni bir mod duyuruldu

Yayınlanma: 08.12.2024 - 21:19

Güncelleme: 08.12.2024 - 21:19

Fortnite için yeni duyurulan oyun modu Ballistic, 11 Aralık'ta erken erişime sunuluyor.Fortnite Ballistic (Balistik) 5’e 5 taktiksel FPS deneyimi sunacak. Dereceli ve derecesiz modlarıyla erken erişime açılacak oyun modu, rekabetçi olacak.

İşte Epic Games'in oyun modu için yaptığı uzun ve ayrıntılı açıklama:

“Bakış açısı her şeydir. Yeni birinci şahıs Fortnite deneyimi Balistik’e hoş geldiniz. 11 Aralık’ta Dereceli + Derecesiz modlarıyla erken erişime açılacak Balistik; strateji, taktiksel takım çalışması ve bireysel becerilerin zafere etki ettiği adrenalin dolu, raunt temelli, 5’e 5 bir rekabetçi oyun modudur. Balistik için erken erişim ne anlama geliyor? Balistik, Metropol 10 haritasıyla, bir grup başlangıç silahıyla ve sınırlı sayıda eşyayla birlikte çıkıyor.

Çıkışından sonra yeni haritalar, silahlar ve özellikler gibi büyük güncellemelerin yanı sıra oyuncu geribildirimlerine bağlı olarak değişiklikler yapılacak. Balistik inşasız bir moddur. Dolabınızda kayıtlı tüm hazır ayarlar Balistik’e aktarılacak.

Böylece mevcut Fortnite kıyafetleri, sırt süsleri, ayak aksesuarları, kaplamalar, spreyler ve ifadeleri orada kullanabileceksiniz! Kazmalar, dalış izleri, enstrümanlar, araçlar ve müzik parçaları ise desteklenmiyor.

Balistik, çıkışında Fortnite’ın desteklendiği tüm platformlarda ve Güney Kore ile Rusya dışında tüm bölgelerde erişilebilir olacak. Balistik’i iki bölgede de erişilebilir hale getirmek için çalışıyoruz ve konuyla ilgili bir gelişme olduğunda sizinle paylaşacağız. Balistik’te oyuncular maçın başlangıcında saldırganlar ve savunmacılar olarak iki takıma ayrılır.

Saldırganlar haritadaki iki bölgeden birine gerçekliği büken bir Yırtık Noktası Cihazı’nı kurmayı amaçlarken savunmacılar cihazın kurulmasını ve patlamasını engellemek için elinden geleni yapar. Balistik’te yeniden doğma yok, Yırtık Noktası Cihazı patladığında veya iki takımdan biri tamamen avlandığında raunt sona erer. 6 raunt sonra oyuncular taraf değiştirir, yani saldırganlar savunmacı, savunmacılar da saldırgan olur.

Takımlardan biri toplam 7 raunt kazandığında oyun biter! Oyuna bir Korucu Tabancası ve 800 Kredi’yle başlayacaksınız. Balistik’te, oyuncu avlayarak ve Yırtık Noktası Cihazı’nı yerleştirerek Kredi kazanılabilir. Kazandığınız Kredilerle bir maçta her raundun başlangıcında ilave eşyalar ve silahlar alarak başarı şansızınızı arttırabilirsiniz.

Bir rauntta hayatta kalırsanız kullandığınız tek kullanımlık eşyalar hariç tüm ekipmanınız ve kalkanlarınız sonraki raunda aktarılır. İstediğiniz zaman takım arkadaşlarınız için silah, sis bombası ve flaş bombası bırakabilir ve bunları avlanan oyunculardan toplayabilirsiniz. Yırtık Noktası Cihazı, yerleştirildikten 45 saniye sonra patlar. Cihaz başarıyla savunulduğunda cihazdan uzaklaşmanız gerekir, cihaz patladığında cihazın patlama çapı içindeyseniz avlanma riskiniz var. Patlama yüzünden avlanırsanız sahip olduğunuz tüm ekipmanı kaybedersiniz.

Bir Balistik maçı sırasında kendinizin ve takım arkadaşlarınızın durumunu kontrol etmek ve takım arkadaşlarınızın hangi silahları ve eşyaları kullandığını görmek için puan tablosuna göz atabilirsiniz. Her Balistik maçının başında takımlardaki oyuncular, maç boyunca yalnızca kendilerinin alabileceği ve kullanabileceği beş Esnek Cihaz’dan birini seçer.

Oyuncular, seçtikleri cihazı satın alabilir ve çantalarında kendi Esnek Cihazlarından her rauntta iki tane bulundurabilir. Bu cihazlar bırakılamaz veya başka oyunculardan toplanamaz. Esnek Cihazlar, doğru şekilde kullanıldığında raundun sonucunu önemli ölçüde etkileyebilir.

Derecesiz oyun, sadece arkadaşlarınızla eğlenmek veya modu denemek istiyorsanız daha rahat bir Balistik deneyimi sunar. Nişan alma becerilerinizi geliştirmek ve Esnek Cihazları denemek için harika bir yoldur. Bir oyuncu Derecesiz maçtan çıkarsa onun yerini başka bir oyuncu alır. Bir Derecesiz maç sona erdiğinde oyuncular isterlerse aynı sunucuda kalabilir. “