Forza Horizon 5, PlayStation 5 için geldi

Yayınlanma: 25.04.2025 - 20:40

Güncelleme: 25.04.2025 - 20:40

Microsoft'un Xbox hizmetinde yer alan bazı oyunların farklı platformlara gelmesi için çalışmalar başlamıştı. Bunlardan biri de PlayStation'dı. Bazı Xbox oyunları PS 5'e gelmeye başladı. Bunların en sonuncusu ise Forza Horizon 5 oluyor. Oyun artık PS 5'te erken erişimde oyuncularla buluşuyor.

XBOX OYUNLARI PLAYSTATION'A GELMEYE BAŞLADI

Premium Edition sahipleri oyunu satın aldıkları gibi oynayabiliyorken, Standard ve Deluxe Edition sahipleri 29 Nisan'da oyunu oynayabilecekler.

Oyunun PS5 oyuncuları için olan versiyonuna büyük içerik güncellemesi olan Horizon Realms da geldi. Buradaki ödüller ise 2024 Lamborghini Revuelto, 2023 Lamborghini Huracan Sterrato, 2018 Lotus Exige Cup 430 ve 2022 Hennessey Mammoth 6x6 oluyor. Oyuna Nissan Retro Rides Car Pack de dahil oldu.