PlayStation Plus kütüphanesine nisanda eklenecek oyunlar
Sony'nin PlayStation Plus hizmetine nisan ayında eklenecek oyunlar açıklandı.
PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye nisan ayında 8 oyun ekleniyor. Eski ve yeni oyunların karışımı olan listedeki oyunların toplam fiyatı ise 8 bin 596 TL oluyor. 2023 yılında çıkan Hogwarts Legacy'nin de yer aldığı listede PlateUp! ve Blue Prince de var.
Nisan 2025'te PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunların tamamı:
- Hogwarts Legacy - PS4, PS5
- Blue Prince - PS5
- Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 - PS5
- EA Sports PGA Tour - PS5
- Battlefield 1 - PS4
- PlateUp! - PS4, PS5
- Alone in the Dark 2 - PS4, PS5
- War of the Monsters - PS4, PS5
Sony'nin PlayStation Plus hizmeti, Xbox Game Pass'e benziyor. Sony, her ay ücretsiz oyunlara ek olarak yeni oyunları da kütüphaneye eklemeye fırsat veriyor.
Etiketler: #PlayStation Plus
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