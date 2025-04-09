PlayStation Plus kütüphanesine nisanda eklenecek oyunlar

Sony'nin PlayStation Plus hizmetine nisan ayında eklenecek oyunlar açıklandı.

PlayStation Plus kütüphanesine nisanda eklenecek oyunlar
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 21:38

PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye nisan ayında 8 oyun ekleniyor. Eski ve yeni oyunların karışımı olan listedeki oyunların toplam fiyatı ise 8 bin 596 TL oluyor. 2023 yılında çıkan Hogwarts Legacy'nin de yer aldığı listede PlateUp! ve Blue Prince de var.

Nisan 2025'te PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunların tamamı:

  1. Hogwarts Legacy - PS4, PS5
  2. Blue Prince - PS5
  3. Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 - PS5
  4. EA Sports PGA Tour - PS5
  5. Battlefield 1 - PS4
  6. PlateUp! - PS4, PS5
  7. Alone in the Dark 2 - PS4, PS5
  8. War of the Monsters - PS4, PS5

Sony'nin PlayStation Plus hizmeti, Xbox Game Pass'e benziyor. Sony, her ay ücretsiz oyunlara ek olarak yeni oyunları da kütüphaneye eklemeye fırsat veriyor.


Etiketler: #PlayStation Plus

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