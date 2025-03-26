PlayStation'da binlerce oyunda indirim başladı

Yayınlanma: 26.03.2025 - 23:43

Güncelleme: 26.03.2025 - 23:44

PlayStation Store'da başlayan İlkbahar İndirimi 2 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Binlerce oyunda yüzde 90'a varan indirimlerde dikkat çeken oyunlar da yer alıyor.

PlayStation Store'da indirimde olan oyunların bir kısmı şu şekilde:

Oyunun Adı Normalde fiyatı İndirimli fiyatı Call of Duty Black Ops 6 (PS5, PS4) 2.799 TL 1.959,30 TL (yüzde 30) Baldur's Gate 3 (PS5) 2.499 TL 1.999,20 TL (yüzde 20) Elden Ring (PS5, PS4) 1.499 TL 899,40 TL (yüzde 40) Marvel's Spider-Man 2 (PS5) 2.799 TL 1.735,38 TL (yüzde 38) Resident Evil 4 (PS5, PS4) 1.399 TL 699,50 TL (yüzde 50) NBA 2K25 (PS5, PS4) 2.900 TL 725 TL (yüzde 75) Cyberpunk 2077 (PS5, PS4) 2.799 TL 1.399,50 TL (yüzde 50) Hogwarts Legacy (PS5) 3.149 TL 787,25 TL (yüzde 75) Red Dead Redemption 2 (PS4) 2.299 TL 574,25 TL (yüzde 75) Mortal Kombat 1 (PS5) 1.749 TL 577,17 TL (yüzde 67) Battlefield 1 (PS4) 100 TL 25 TL (yüzde 75) Mafia: Trilogy (PS4) 374 TL 93,50 TL (yüzde 75) The Witcher 3: Wild Hunt (PS5, PS4) 999 TL 199,80 TL (yüzde 80) NFS Unbound (PS5) 1.400 TL 140 TL (yüzde 90) Asssassin's Creed Mirage (PS5, PS4) 1.749 TL 699,60 TL (yüzde 60)

Daha önce de Sony, Şubat 2025 için en çok oynanan oyunların bir listesini yayınlamıştı. Buna göre ABD/Kanada'da en çok Monster Hunter Wilds indirildi. Avrupa'da ise Kingdom Come: Deliverance II. Bölge bölge en çok indirilen oyunlar listeleniyor.

Sırasıyla ABD/Kanada tarafında ikinci indirilen oyun NBA 2K25 olurken, üçüncü sırayı Kingdom Come: Deliverance II alıyor. Sırasıyla, Call of Duty: Black Ops 6, GTA V, Madden NFL 25, Minecraft, PGA Tour 2K25, Phasmophobia ve FC 25 en çok indirilen ilk 10 oyun oluyor.