PlayStation'da binlerce oyunda indirim başladı
PlayStation Store'da başlayan indirimlerde 4 binin üzerinde oyunda indirim var.
PlayStation Store'da başlayan İlkbahar İndirimi 2 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Binlerce oyunda yüzde 90'a varan indirimlerde dikkat çeken oyunlar da yer alıyor.
PlayStation Store'da indirimde olan oyunların bir kısmı şu şekilde:
|Oyunun Adı
|Normalde fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Call of Duty Black Ops 6 (PS5, PS4)
|2.799 TL
|1.959,30 TL (yüzde 30)
|Baldur's Gate 3 (PS5)
|2.499 TL
|1.999,20 TL (yüzde 20)
|Elden Ring (PS5, PS4)
|1.499 TL
|899,40 TL (yüzde 40)
|Marvel's Spider-Man 2 (PS5)
|2.799 TL
|1.735,38 TL (yüzde 38)
|Resident Evil 4 (PS5, PS4)
|1.399 TL
|699,50 TL (yüzde 50)
|NBA 2K25 (PS5, PS4)
|2.900 TL
|725 TL (yüzde 75)
|Cyberpunk 2077 (PS5, PS4)
|2.799 TL
|1.399,50 TL (yüzde 50)
|Hogwarts Legacy (PS5)
|3.149 TL
|787,25 TL (yüzde 75)
|Red Dead Redemption 2 (PS4)
|2.299 TL
|574,25 TL (yüzde 75)
|Mortal Kombat 1 (PS5)
|1.749 TL
|577,17 TL (yüzde 67)
|Battlefield 1 (PS4)
|100 TL
|25 TL (yüzde 75)
|Mafia: Trilogy (PS4)
|374 TL
|93,50 TL (yüzde 75)
|The Witcher 3: Wild Hunt (PS5, PS4)
|999 TL
|199,80 TL (yüzde 80)
|NFS Unbound (PS5)
|1.400 TL
|140 TL (yüzde 90)
|Asssassin's Creed Mirage (PS5, PS4)
|1.749 TL
|699,60 TL (yüzde 60)
Daha önce de Sony, Şubat 2025 için en çok oynanan oyunların bir listesini yayınlamıştı. Buna göre ABD/Kanada'da en çok Monster Hunter Wilds indirildi. Avrupa'da ise Kingdom Come: Deliverance II. Bölge bölge en çok indirilen oyunlar listeleniyor.
Sırasıyla ABD/Kanada tarafında ikinci indirilen oyun NBA 2K25 olurken, üçüncü sırayı Kingdom Come: Deliverance II alıyor. Sırasıyla, Call of Duty: Black Ops 6, GTA V, Madden NFL 25, Minecraft, PGA Tour 2K25, Phasmophobia ve FC 25 en çok indirilen ilk 10 oyun oluyor.
Etiketler: #PlayStation
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