PlayStation Plus aboneliklerinin Türkiye fiyatı arttı

PlayStation Plus paketlerinde yeni bir fiyat artışı geldi. Buna göre yıllık olarak en uygun fiyat 2 bin 340 TL'den 3 bin 645 TL'ye çıkıyor.

PlayStation Plus aboneliklerinin Türkiye fiyatı arttı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 21:34

PlayStation Plus abonelikleri için zam haberi geldi. Buna göre Sony tarafının 12 aylık PlayStation Plus Extra aboneliği 3 bin 645 TL oldu. Yine 12 aylık PlayStation Plus Deluxe paketinin fiyatı 2 bin 740 TL'den 4 bin 266 TL'ye yükseldi.

Zamdan önceyse PlayStation Plus Essential için 12 aylık paket için  1.400 TL, PlayStation Plus Extra için 12 ay+ 2 bin 340 TL ve PlayStation Plus Deluxe 12 ay için 2 bin 740 TL ödemek gerekiyordu. 

Bu yeni zamla beraber Türkiye'deki abonelik fiyatları yüzde 55 artmış olacak.

Abonelere e-posta yoluyla duyurulan yeni fiyatlandırma, 24 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli hale gelecek. Essential kademesi için resmi artış 2 bin 160 TL oldu.

Türkiye'de birkaç yıl önce yapılan yüzde 600'e varan fiyat artışının ardından ikinci en büyük artış olacak.


Etiketler: #PlayStation Plus

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