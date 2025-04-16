PlayStation Plus aboneliklerinin Türkiye fiyatı arttı
PlayStation Plus paketlerinde yeni bir fiyat artışı geldi. Buna göre yıllık olarak en uygun fiyat 2 bin 340 TL'den 3 bin 645 TL'ye çıkıyor.
PlayStation Plus abonelikleri için zam haberi geldi. Buna göre Sony tarafının 12 aylık PlayStation Plus Extra aboneliği 3 bin 645 TL oldu. Yine 12 aylık PlayStation Plus Deluxe paketinin fiyatı 2 bin 740 TL'den 4 bin 266 TL'ye yükseldi.
Zamdan önceyse PlayStation Plus Essential için 12 aylık paket için 1.400 TL, PlayStation Plus Extra için 12 ay+ 2 bin 340 TL ve PlayStation Plus Deluxe 12 ay için 2 bin 740 TL ödemek gerekiyordu.
Bu yeni zamla beraber Türkiye'deki abonelik fiyatları yüzde 55 artmış olacak.
Abonelere e-posta yoluyla duyurulan yeni fiyatlandırma, 24 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli hale gelecek. Essential kademesi için resmi artış 2 bin 160 TL oldu.
Türkiye'de birkaç yıl önce yapılan yüzde 600'e varan fiyat artışının ardından ikinci en büyük artış olacak.
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