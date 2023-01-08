Foxconn'un fabrikası, üretime devam ediyor
Foxconn Çin'in Zhengzhou'daki ana üretim fabrikası, maksimum kapasiteyle üretime devam ediyor.
Fabrikadaki mevcut üretim kapasitesi 2022'deki ile aynı seviyeye geldi. Foxconn Zhengzhou Bilim ve Teknoloji Parkı'ndan yapılan açıklamada, fabrikadaki mevcut çalışan sayısının yaklaşık 200.000 olduğu ve normal personel düzeyine dönüldüğü belirtildi.
Yaklaşık 5,6 milyon metrekarelik alana kurulu Foxconn Zhengzhou Bilim ve Teknoloji Parkı, Foxconn'un en büyük üretim tesisi. Foxconn, Çin ana karasındaki akıllı telefon üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 80'ini karşılıyor.
2022'nin dördüncü çeyreğinde şirketin üretimi Kovid-19 nedeniyle yavaşlamıştı.
SİPARİŞLERİ TELEFİ ETMEYE ÇALIŞIYOR
Endüstri parkının genel müdür yardımcısı Wang Xue, "Şu anda, Zhengzhou fabrikasının tüm üretim hatları normal çalışıyor. İşçilerin durumunu iyileştirmek için Bahar Festivali tatili sırasında gelirlerini artırmak, yaşam ve sağlık koşullarını düzeltmek ve tatillerini daha keyifli hale getirecek etkinlikler gibi çeşitli önlemler aldık" açıklamasında bulundu.
Wang, "Şu anda fabrikanın tedarik zinciri sorunsuz ve siparişler yeterli. Bahar Festivali tatili ve takip eden aylar, üretimin en yüksek seviyeye çıktığı aylar olacak. Kaybedilen zamanı ve siparişleri telafi etmek için çok çalışıyoruz" dedi.
Parkın bir üretim atölyesindeki işçiler, test, paketleme ve montaj hattı gibi birden çok üretim süreciyle meşguldü. Wang, "Bu atölyede günde iki vardiya yapılıyor ve her vardiyada yaklaşık 2.000 işçi çalışıyor" bilgisini verdi.
Parkta üretilen akıllı telefonlar dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere ulaştırılmak üzere Zhengzhou Xinzheng Uluslararası Havalimanı'na götürülüyor ve bunun için her gün 200'den fazla konteyner kamyonu fabrikanın sevkiyat terminalinden havaalanına sefer yapıyor.
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