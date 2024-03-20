Fransa'dan Google'a 250 milyon avro ceza

Fransa Rekabet Kurumu, Google'ı platformda kullanılan içeriklerin ücretlendirilmesine yönelik 2019 Avrupa Birliği (AB) yasası kapsamında para cezasına çarptırdı.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 13:56
Fransa'dan Google'a 250 milyon avro ceza
Abone Ol google-news

Le Figaro'nun haberine göre, Fransa Rekabet Kurumu, Google'ın içerik ücretlendirilmesi konusunda yürütülen soruşturma sonucunda AB yasalarına aykırı hareket ettiğine karar verdi.

Kurum, Google'a, içeriklerini kullandığı Fransız yayıncılara yeterli ücret vermediği için 250 milyon avro ceza kesti.

GOOGLE ANLAŞMAYA VARDI

Google, şimdiye kadar 450 Fransız yayıncı ile ücret konusunda anlaşmaya vardı.

AB'nin 2019 yasasının 15. maddesi, yayıncılara içeriklerinin yeniden kullanımı için platformlardan adil ücret alma hakkı sağlayan "komşu haklar" tanıyor.

Şirket birçok ülkede rekabete aykırı davranmaktan açılan davalarla mücadele ediyor.


google haberleri Fransa Google haberleri

İlgili Haberler

Apple'ın iPhone'lara yapay zeka getirme planında Google'ın yeri

Apple'ın iPhone'lara yapay zeka getirme planında Google'ın yeri
Rusya'dan Google'a yeni bir ceza kesildi

Rusya'dan Google'a yeni bir ceza kesildi
Google, yapay zeka sohbet robotunun 'seçimlere' ilişkin soruları yanıtlamasını kısıtladı

Google, yapay zeka sohbet robotunun 'seçimlere' ilişkin soruları yanıtlamasını kısıtladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de havanın en kirli olduğu iller: 102 istasyondan sadece biri yıl boyunca temiz hava soludu

Türkiye'de havanın en kirli olduğu iller: 102 istasyondan sadece biri yıl boyunca temiz hava soludu
TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!

TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!
Büyük kopuş: YKS sınavına başvuru azaldı, 1 milyon 346 bin kişi üniversiteyi bıraktı

Büyük kopuş: YKS sınavına başvuru azaldı, 1 milyon 346 bin kişi üniversiteyi bıraktı
Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
Elektrikli otomobil ile 4 kez dünyayı dolaştı: Menzil kaybını duyanlar inanamadı

Elektrikli otomobil ile 4 kez dünyayı dolaştı: Menzil kaybını duyanlar inanamadı
Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Balık burcu yorumu
Ali Koç'tan Trabzon'da yaşanan olaylara sert tepki: 'Gerekirse bir alt lige düşeriz'

Ali Koç'tan Trabzon'da yaşanan olaylara sert tepki: 'Gerekirse bir alt lige düşeriz'
Hull City teknik direktöründen Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri: ‘Şimdilerde daha çok ilgiliyim’

Hull City teknik direktöründen Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri: ‘Şimdilerde daha çok ilgiliyim’