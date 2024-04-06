Galaxy S23 serisindeki dokunmatik sorunu Google'ın suçu olabilir mi?

Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:52

Güncelleme: 06.04.2024 - 11:52

Samsung Galaxy S23 serisi için kısa bir süre önce One UI 6.1 güncellemesini sundu. Bunun ardından bazı kullanıcılar ekranda dokunmatik ile ilgili sorun yaşadıklarını bildirmeye başladılar.

Yaşanan sorunun temelinde ise kullanıcılar ekrana dokunmasına rağmen, telefon dokunma eylemlerine cevap vermiyordu.

GOOGLE SORUNU ÇÖZMEK İÇİN UĞRAŞIYOR

Samsung söz konusu sorunu kabul ederek problemin ana ekran soldan sağa kaydırıldığı zaman orada yer alan Google Keşfet akışından kaynaklandığını açıkladı. Google'ın da bu problemin farkında olduğunu ve çözmek için çalıştığı açıklandı.

Kullanıcılar neler yapabilir? Google uygulamasının verilerini temizlemesi ve telefonlarını yeniden başlatması gerekiyor.