Galaxy S23 Ultra başka bir sorun ile yine gündemde

Bu ayın başında tanıtılan Galaxy S23 Ultra'da sorunlar bildirildi. Kullanıcılar Wi-Fi sorunu ile ilgili bildirimler yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 11:41
Galaxy S23 Ultra başka bir sorun ile yine gündemde
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Samsung'un merakla beklenen S23 serisi nihayet şubat ayının başında tanıtılmıştı. Telefon kamera özellikleri ve batarya ömrüyle dikkat çekerken, ilk kullanıcılarına ulaşan telefonla ilgili Wi-Fi sorunu ortaya çıktı.

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Kullanıcılar temelde telefonun Wi-Fi'ye bağlanmasına karşın, sorunlar yaşadıklarını belirtiyor.

Sorunun çözümünün ise telefonu Wi-Fi 6'dan Wi-Fi 5'e geçirmek olduğu aktarıldı. Bir diğer çözümde ise kullanıcılar telefonu fabrika ayarlarına çevirip, Wi-Fi 6 ve WPA3'ü devre dışı bırakıyor ve sorun çözülüyor. 


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