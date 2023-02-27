Galaxy S23 Ultra başka bir sorun ile yine gündemde
Bu ayın başında tanıtılan Galaxy S23 Ultra'da sorunlar bildirildi. Kullanıcılar Wi-Fi sorunu ile ilgili bildirimler yapıyor.
Samsung'un merakla beklenen S23 serisi nihayet şubat ayının başında tanıtılmıştı. Telefon kamera özellikleri ve batarya ömrüyle dikkat çekerken, ilk kullanıcılarına ulaşan telefonla ilgili Wi-Fi sorunu ortaya çıktı.
GALAXY S23 ULTRA MODELİNDE YAŞANAN İNTERNET SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?
Kullanıcılar temelde telefonun Wi-Fi'ye bağlanmasına karşın, sorunlar yaşadıklarını belirtiyor.
Sorunun çözümünün ise telefonu Wi-Fi 6'dan Wi-Fi 5'e geçirmek olduğu aktarıldı. Bir diğer çözümde ise kullanıcılar telefonu fabrika ayarlarına çevirip, Wi-Fi 6 ve WPA3'ü devre dışı bırakıyor ve sorun çözülüyor.
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