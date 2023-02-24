İletişimin olmadığı noktalarda kullanılacak Samsung özelliği

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 11:10

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 11:10

Samsung, Huawei Mate 50 ve iPhone 14 Pro serisiyle adını daha çok duyacağımız uydu üzerinden bağlantı sağlayacak modemini tanıttı. Yerleşim yerlerinden uzak, ya da iletişimin imkansız olduğu noktalarda çok işe yarayan uydu üzerinden arama yapma, akıllı telefonlarda yeni bir standart haline gelecek gibi duruyor.

SAMSUNG KISITLI ALANLARDA AKTİF İLETİŞİM SUNACAK

Samsung da bu özelliği veya hizmeti Exynos işlemcilerine entegre etmeyi planlıyor. Bu sayede 5G ile uydu üzerinden bağlantı kurulacak ve iletişim mümkün olacak.

Karasal olmayan ağlar( Non-terrestrial networks), iletişimin kısıtlı ya da hiç olmadığı kırsal alanlarda, okyanus ortasında ya da büyük afetlerin yaşandığı bölgelerde insanların birbiriyle iletişimde kalmasını sağlıyor. Samsung NTN ise direkt modeme entegre edilecek ve bu noktada iPhone 14'lerden farklı olarak sadece acil durumlarda değil günlük kullanımda da aktif olacak.

Hatırlayacağınız üzere iPhone'larda bu özellik acil durumlarda aktif hale geliyor. Samsung da ise günlük kullanımda da kullanılması hedefleniyor.

Turkcell de ASELSAN ile bu konuda bir anlaşma imzalamış ve karasal olmayan şebekelerin kullanımı için adım atmıştı.