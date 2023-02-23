Samsung'un One UI 5.1 güncellemesiyle gelen sorun
Telefonlara getirilen yeni güncellemeler temelde güvenlik açıklarını ve sorunları gidermek üzerine geliyor. One UI 5.1 pil sorunlarını da getirdi.
Samsung'un bir süre önce sunduğu One UI 5.1 güncellemesi bazı kullanıcıların pil sorunu yaşamasına neden oldu. Android tabanlı Galaxy telefonlarda kullanılmaya başlanan bu yeni sürüm, pek çok avantaj sağlıyor olsa da kullanıcıların bir kısmı 'telefonlarının bataryasının hızlı tükendiğini' bildirdi.
YENİ SÜRÜM DAHA HIZLI PİL TÜKETİMİNE NEDEN OLUYOR
Samsung kullanıcıları yaşadıkları deneyimi aktarmak için Reddit'e başvurdu. One UI 5.1 sürümününü güncelledikten sonra pil ayarlarının değiştiği ve otomatik olarak maksimum performansa geçildiği söyleniyor. Bu sebeple çok daha hızlı tükenen piller, kullanıcıların canını sıkıyor.
Öte yandan bu sorunu yaşayan kullanıcılara geçici çözüm olarak, telefonun batarya ayarlarına giderek, daha düşük güç tüketimini seçmesi öneriliyor.
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