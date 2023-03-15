Galaxy S23 Ultra ile çekilmiş kısa bir video yayınlandı

Samsung'un kısa bir süre önce tanıttığı Galaxy S23 serisinin en üstte konumlandırılan modeli için yeni kısa bir video yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 11:21
Galaxy S23 Ultra ile çekilmiş kısa bir video yayınlandı
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Akıllı telefonlar tanıtıldıktan sonra özellikle o cihazlarla çekilmiş videolar dikkat çekiyor. Zira kameranın video çekim performansını en iyi bu şekilde görmek mümkün oluyor. Daha önce S23 serisinin tanıtıldığı etkinlikte yönetmen Ridley Scott, Galaxy S23 Ultra ile kısa bir film çekerek görünmüştü.

CİHAZLA DAHA ÖNCE DE KISA FİLM ÇEKİLMİŞTİ

Etkinlik ardından koreli film yönetmeni Na Hong-jin de Faith adıyla yayınlanan aksiyon odaklı bir video çekti. Tamamen Galaxy S23 Ultra kullanılan çekimde ek ekipmanlardan da destek alınmış. 

Düşük ışık performansını ortaya koyan 35 saniyelik video, aslında kısa filmin fragmanı. 16 Mart'ta Samsung'un YouTube kanalı üzerinden tamamı yayınlanacak. 

 


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