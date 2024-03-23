Galaxy S24 Ultra kullanıcılarından ilginç şikayet: Kokuyor!
Yeni piyasaya sürülen cihazlarda bazı sorunlar olsa da Samsung'un daha yeni tanıttığı Galaxy S24 Ultra'sında ilginç bir sorun bildirildi: S-Pen kokuyor!
Samsung bu yılın ocak ayında tanıttığı Galaxy S24 serisinin dikkat çeken incelemelerine ek olarak kullanıcılar farklı bir problemle telefondan bahsediyor. Telefonda yer alan S-Pen kokmaması gereken farklı bir şekilde kokuyor. Kullanıcıların pek çok rahatsız edici kokuya benzettiği bu kokunun kaynağı bilinmese de 'korkacak bir şey olmadığı' açıklaması geldi.
ENDİŞELENECEK BİR ŞEY DEĞİL
Kullanıcılar, cihazlarından çıkan S-Pen'lerin kokularını farklı şekillerde tanımladılar. Kimisi kimyasal kimisi de yanmış plastik kokusu alsa da Samsung Avrupa forumundan bir moderatör soruna şöyle bir cevap verdi:
“Endişelenecek bir şey yok. S-Pen yuvasındayken telefonun iç donanımına yakın oluyor. Bu da kullanım sırasında ısı oluşturarak plastiğin ısınmasına sebep oluyor. Bu koku burnunuza yanık gibi gelebilir fakat Güneş altında beklemiş arabaya döndüğünüzde aldığınız kokudan farkı yok. Koltuklarda ve plastik malzemede de benzer bir koku olur fakat bu, soğudukça geçer.”
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