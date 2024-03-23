Galaxy S24 Ultra kullanıcılarından ilginç şikayet: Kokuyor!

Yayınlanma: 23.03.2024 - 16:27

Güncelleme: 23.03.2024 - 16:27

Samsung bu yılın ocak ayında tanıttığı Galaxy S24 serisinin dikkat çeken incelemelerine ek olarak kullanıcılar farklı bir problemle telefondan bahsediyor. Telefonda yer alan S-Pen kokmaması gereken farklı bir şekilde kokuyor. Kullanıcıların pek çok rahatsız edici kokuya benzettiği bu kokunun kaynağı bilinmese de 'korkacak bir şey olmadığı' açıklaması geldi.

ENDİŞELENECEK BİR ŞEY DEĞİL

Kullanıcılar, cihazlarından çıkan S-Pen'lerin kokularını farklı şekillerde tanımladılar. Kimisi kimyasal kimisi de yanmış plastik kokusu alsa da Samsung Avrupa forumundan bir moderatör soruna şöyle bir cevap verdi: