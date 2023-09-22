Galaxy S24 Ultra'nın kamerasında yapılması beklenen değişiklik

Samsung'un yolda olan Galaxy S24 Ultra modeli için yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntıya göre kamera tarafında bir değişiklik söz konusu olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2023 - 09:56
Galaxy S24 Ultra'nın kamerasında yapılması beklenen değişiklik
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Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S24 Ultra için bazı sızıntılar ortaya çıktı. Telefonun kamera tarafında ortaya atılan iddiaya göre Samsung'un üç yıldır kullandığı 10x optik yakınlaştırma yapan telefoto kamerası yerine 5x optik yakınlaştırma sunan 50 MP kameraya sahip telefotonun kullanılacağı söyleniyor. Yani burada yakınlaştırmada bir düşüşü olacak.

SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA İÇİN ORTAYA ÇIKAN DİĞER BEKLENTİLER

Samsung'un kamera tarafında iddialı olduğu S serisinin yolda olan üyelerinden S24 serisi hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. S24 Ultra hakkında X hesabı üzerinden sızıntı yapan (@Universelce), S24 Ultra modelinde telefoto sensörünün değişeceğini söylüyor.

Sızıntıda; Galaxy S24 Ultra modelinde 50 MP telefoto kamerasına ek olarak ana kamerasında OIS özellikle 200 MP ISOCELL HP2X sensörünün yer alacağı ve ultra geniş açılı kamerada da karşımıza 12 MP'lin çıkacağı söyleniyor. Bir diğer yandan ön tarafta 12 MP'lik bir kamera bizleri karşılayabilir.

Ekran tarafında dinamik AMOLED 2X ekran tercih edeceği söylenen Samsung'un 6.8 inçlik, 120Hz ekran yenileme hızında 2.500 nit parlaklığa çıkacak bir cihazı karşımıza çıkarcağı konuşuluyor. İşlemci tarafında da Snapdragon 8 Gen 3'ün olacağı ve 16 GB RAM yanında 2 TB'a kadar depolama alanı sunulabilir.


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