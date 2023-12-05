Galaxy Watch'ta evrensel hareketler özelliği duyuruldu

Yayınlanma: 05.12.2023 - 17:00

Güncelleme: 05.12.2023 - 18:00

Samsung'un Galaxy Watch akıllı saatlerinde yenilikçi erişilebilirlik çözümler sunan Evrensel Hareketler (Universal Gestures) özelliğini öne çıkarıyor. Kolay ve sezgisel el hareketleri üzerinden dokunma gerektirmeyen deneyimler sunma hedefiyle tasarlanan Evrensel Hareketler, One UI 5 Watch güncellemesinin bir parçası olarak tanıtıldı.

DÖRT FARKLI EL HAREKETİYLE SAATLERİ KONTROL ETMEK MÜMKÜN OLUYOR

Evrensel Hareketler, kullanıcılara parmaklarıyla saate dokunmadan veya bir düğmeye basmadan da cihazı kullanabilmek için bir alternatif sunuyor. "Eli Yumruk Yapma", "İki Kez Yumruk Yapma", "Parmakları Sıkıştırma" ve "Çift Sıkıştırmadan" oluşan dört farklı el hareketiyle Galaxy Watch'ları ihtiyaca göre kullanmak mümkün hale geliyor.

Galaxy Watch'taki Evrensel Hareketler özelliği etkinleştirildiğinde Galaxy Watch, özelleştirilebilir renkli bir çerçeveyle gösteriyor. Böylece bu sezgisel mod, özel ve erişilebilir bir deneyim yaşatmak için kullanımınıza sunulmuş oluyor.

Evrensel Hareketlerden biri olan "Yumruk Yapma" hareketi, Galaxy Watch'ta öğe seçme ve açma işlemini kolaylaştırıyor.

Kullanıcının elini art arda iki kez yumruk yapınca ise doğrudan bileğinden erişilebilen bir dizi kullanışlı seçenek içeren Eylem Menüsü açılıyor. Bu menü, uygulamalar listesini açmak, önceki ekrana gitmek ve son uygulamaları görüntülemek gibi temel araçlar sunan ve ihtiyaç duyulan her an kullanıcının yanında olan bir alet çantası gibi çalışıyor.

Dinamik yapıdaki Eylem Menüsü, kullanıcı tarafından etkinleştirdiğinde, o an hangi ekran açıksa içeriğini ona göre ayarlıyor. Bir öğeyi seçmeye karar verildiğinde el ile tek seferlik yumruk yapılması yeterli.

Galaxy Watch'taki "Sıkıştırma" (baş ve işaret parmakları birleştirme) ve "Çift Sıkıştırma" hareketleri, özellikle Galaxy Watch'larıyla etkileşime girme konusunda hareket kısıtlamaları olan kullanıcılara fayda sunan yeni ve dokunmanın zorunlu olmadığı yollar sunuyor.

Bu iki hareket sayesinde, bir öğeden diğerine geçilebiliyor veya bir önceki öğeye geri dönülebiliyor. Mesajlar arasında gezinmek, takvim öğelerine göz atmak ve fotoğraf albümüne bakmak gibi eylemlerin tümü, parmakları sıkıştırma hareketleriyle gerçekleştirilebiliyor.

Erişilebilirlik özelliklerinin hedefi engelleri kaldırmak ve herkese sorunsuz deneyimler yaşatmak. Bu nedenle Evrensel Hareketler, kullanıcılara Galaxy Watch'ları üzerinde sezgisel kontrol imkanı sunuyor. Örneğin, Samsung Galaxy kullanıcıları, bu dört hareketin hedeflediği eylemi kolayca değiştirebiliyor ve cihazlarını kendi ihtiyaçlarını daha etkin karşılayabilecek şekilde kişiselleştirebiliyor.

Galaxy Watch menüsündeki Gelişmiş Özellikler içinde yer alan hareketler özelliği, kullanışlı kısa yollar üzerinden eylemlere erişim sunan farklı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Gelen aramaları yanıtlamak, uyarıları ve aramaları durdurmak ve uygulamaları hızlıca başlatmak gibi işlemlerin tümü, kolay el ve kol hareketleriyle gerçekleştirilebiliyor.