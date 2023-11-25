Samsung Android 14 güncellemesi alacak yeni telefonunu açıkladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un eski amiral gemisi Samsung Galaxy S21'in Android 14 güncellemesi alacağı açıklandı. Samsung S21 serisine Android 14 işletim sistemini dağıtmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 16:33
Samsung Android 14 güncellemesi alacak yeni telefonunu açıkladı
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Samsung, kararlı OneUI 6.1 tabanlı Android 14 işletim sistemini geçen hafta uygun cihazlara sunmaya başladı. Şu ana kadar, beşinci nesil Galaxy Z Foldables, Galaxy S23 FE, Galaxy A54 ve Galaxy A345G modelleri bu güncellemeyi aldı. Güney Koreli marka şimdi de eski Galaxy S21 serisi kullanan Avrupa pazarındaki kullanıcılarına Android 14 güncellemesi sunmaya başladı. En kısa sürede de Türkiye'deki cihazlara bu güncellemenin gelmesi bekleniyor. 

Güncelleme aynı zamanda Kasım ayı güvenlik yamasını da içeriyor. Güncellemenin boyutu ise 2.28 GB olarak açıklandı. 

Güncellemeyi yapmak isteyen kullanıcılar Ayarlar > Sistem Güncelleme > İndir ve Yükle yolunu izleyebilirler. Güncelleme isteği görünmüyorsa, kullanıcılar Güncellemeleri Kontrol Et seçeneğine dokunarak güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirler. Bu aşamada dahi güncelleme gözükmüyorsa biraz daha beklemeniz gerekiyor. Çünkü güncelleme kademeli olarak sırayla dağıtılıyor. 


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