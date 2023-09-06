Akşamları ek iş olarak yapay zeka ile yapabileceğiniz 12 kârlı fikir

11- Yapay Zeka ile Chat Bot'lar yapın

Chat Bot, kısaca özetlemek gerekirse, internet aracılığı ile insanlarla konuşmayı simüle eden bir bilgisayar programıdır. Türkçe karşılığı “sohbet robotu” olan bu program işletmeler ile müşteriler arasında oldukça sıcak bir ilişki kurmayı sağlar. Siz de bu firmalar için yapay zeka aracılığı ile Chat Bot yaparak ek gelir elde edebilirsiniz.