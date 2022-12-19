Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 13:40
<p>Kısa bir süre önce '<strong>topluluklar</strong>'ı kullanıma alan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni bir özelliği daha test etmeye başladı.</p>

Kısa bir süre önce 'topluluklar'ı kullanıma alan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni bir özelliği daha test etmeye başladı.

<p>Meta, yanlışlıkla kaybolan mesajlar özelliğini açan WhatsApp kullanıcıları için mesajı saklama seçeneği ekleyecek.</p>

Meta, yanlışlıkla kaybolan mesajlar özelliğini açan WhatsApp kullanıcıları için mesajı saklama seçeneği ekleyecek.

<p>Shift Delete'in haberine göre WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla 2.23.1.11 güncellemesi yayınladı. WABetaInfo ekibi, Android 2.22.15.2 için WhatsApp beta güncellemesiyle ilgili makalede, WhatsApp kaybolan mesajlar aktif edildiğinde gönderilen mesajın saklanabileceğini keşfetti.</p>

Shift Delete'in haberine göre WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla 2.23.1.11 güncellemesi yayınladı. WABetaInfo ekibi, Android 2.22.15.2 için WhatsApp beta güncellemesiyle ilgili makalede, WhatsApp kaybolan mesajlar aktif edildiğinde gönderilen mesajın saklanabileceğini keşfetti.

<p>Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, kaybolan mesajlar özelliğini aktif ettikten sonra istedikleri mesajın silinmesini engelleyebilecek. Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi WhatsApp, kullanıcıları kaybolan mesajların sohbette kalmalarını desteklediği konusunda bilgilendirmek için çalışıyor.</p>

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, kaybolan mesajlar özelliğini aktif ettikten sonra istedikleri mesajın silinmesini engelleyebilecek. Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi WhatsApp, kullanıcıları kaybolan mesajların sohbette kalmalarını desteklediği konusunda bilgilendirmek için çalışıyor.

<p>Şirket, kaybolan bir sohbetteki mesajların, saklandıkları durumlar dışında her zamanki gibi sürelerinin sona ermesinden sonra kaybolacağını da duyurmayı planlıyor. Sohbetteki kişiler, mesaj seçeneğini görüntüleyerek kaybolan mesaj özelliğini açtıktan sonra istedikleri mesajı saklayabilecek veya saklanan bir mesajı geri alabilecek.</p>

Şirket, kaybolan bir sohbetteki mesajların, saklandıkları durumlar dışında her zamanki gibi sürelerinin sona ermesinden sonra kaybolacağını da duyurmayı planlıyor. Sohbetteki kişiler, mesaj seçeneğini görüntüleyerek kaybolan mesaj özelliğini açtıktan sonra istedikleri mesajı saklayabilecek veya saklanan bir mesajı geri alabilecek.

<p>Kullanıcılar saklanan bir mesajı geri aldıklarında, mesaj herkes için otomatik olarak silinecek ve mesaj geri kurtarılamayacak. Yeni özelliğin birkaç hafta içerisinde kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.</p>

Kullanıcılar saklanan bir mesajı geri aldıklarında, mesaj herkes için otomatik olarak silinecek ve mesaj geri kurtarılamayacak. Yeni özelliğin birkaç hafta içerisinde kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.

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